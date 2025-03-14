Hamas, arabulucuların teklifiyle 5 ABD-İsrail vatandaşını teslim edecek

Hamas, arabulucu ülkelerin ateşkes önerisine yanıt olarak Gazze’de esir tutulan biri hayatta 4’ü ölü, 5 ABD-İsrail vatandaşını teslim edeceğini duyurdu. Örgüt, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirtti.

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Hamas, Mısır ve Katar’ın arabuluculuğunda sunulan ateşkes önerisine yanıt olarak Gazze’de esir tutulan 5 ABD-İsrail vatandaşını teslim edeceğini açıkladı. Örgütten yapılan açıklamada, biri hayatta olan İsrail askeri Edan Alexander ile 4 ABD-İsrail vatandaşının naaşının teslim edileceği belirtildi.

HAMAS: İSRAİL'İ ATEŞKESE TAM UYMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Hamas, dün Mısır ve Katar’dan gelen ve müzakerelerin yeniden başlatılmasını öngören öneriyi olumlu şekilde değerlendirdiğini duyurdu. Örgüt, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelere başlamaya hazır olduğunu ifade ederken, İsrail’e ateşkes anlaşmasına tam uyma çağrısında bulundu.

ATEŞKES ANLAŞMASI

Gazze’de 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması, 2 Mart’ta sona ermişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail hükümeti, 3 Şubat’ta başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini engellemişti. İsrail, 2 Mart’ta Gazze Şeridi’ne insani yardım malzemelerinin girişini durdurmuş, 9 Mart’ta da bölgeye elektrik tedarikini kesmişti.

MÜZAKERELER OLUMLU İLERLİYOR

İsrail müzakere heyeti, 10 Mart’ta “kalıcı ateşkesi görüşme” yetkisi olmaksızın Katar’ın başkenti Doha’ya ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da müzakerelere katıldı. Hamas, Doha’daki müzakerelerin olumlu şekilde sürdürüldüğünü açıklamıştı.