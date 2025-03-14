BIST 10.728
DOLAR 36,68
EURO 39,95
ALTIN 3.531,18
HABER /  GÜNCEL

Hamas, arabulucuların teklifiyle 5 ABD-İsrail vatandaşını teslim edecek

Hamas, arabulucuların teklifiyle 5 ABD-İsrail vatandaşını teslim edecek

Hamas, arabulucu ülkelerin ateşkes önerisine yanıt olarak Gazze’de esir tutulan biri hayatta 4’ü ölü, 5 ABD-İsrail vatandaşını teslim edeceğini duyurdu. Örgüt, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirtti.

Abone ol

Hamas, Mısır ve Katar’ın arabuluculuğunda sunulan ateşkes önerisine yanıt olarak Gazze’de esir tutulan 5 ABD-İsrail vatandaşını teslim edeceğini açıkladı. Örgütten yapılan açıklamada, biri hayatta olan İsrail askeri Edan Alexander ile 4 ABD-İsrail vatandaşının naaşının teslim edileceği belirtildi.

HAMAS: İSRAİL'İ ATEŞKESE TAM UYMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Hamas, dün Mısır ve Katar’dan gelen ve müzakerelerin yeniden başlatılmasını öngören öneriyi olumlu şekilde değerlendirdiğini duyurdu. Örgüt, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelere başlamaya hazır olduğunu ifade ederken, İsrail’e ateşkes anlaşmasına tam uyma çağrısında bulundu.

ATEŞKES ANLAŞMASI

Gazze’de 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması, 2 Mart’ta sona ermişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail hükümeti, 3 Şubat’ta başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini engellemişti. İsrail, 2 Mart’ta Gazze Şeridi’ne insani yardım malzemelerinin girişini durdurmuş, 9 Mart’ta da bölgeye elektrik tedarikini kesmişti.

MÜZAKERELER OLUMLU İLERLİYOR

İsrail müzakere heyeti, 10 Mart’ta “kalıcı ateşkesi görüşme” yetkisi olmaksızın Katar’ın başkenti Doha’ya ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da müzakerelere katıldı. Hamas, Doha’daki müzakerelerin olumlu şekilde sürdürüldüğünü açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
2 belediye başkanı Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
2 belediye başkanı Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Hakkari'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı kız çocuğunun ölümüyle ilgili soruşturma izni
Hakkari'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı kız çocuğunun ölümüyle ilgili soruşturma izni
Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu
Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu
Sıcaklık kısa sürede 22 derece birden düşecek! Tarih belli oldu , o güne çok dikkat edin
Sıcaklık kısa sürede 22 derece birden düşecek! Tarih belli oldu , o güne çok dikkat edin
Trump'ın "Grönland'ı ilhak" açıklamasına AB'den yanıt
Trump'ın "Grönland'ı ilhak" açıklamasına AB'den yanıt
Petrol Ofisi'nden motosiklet sürücülerini sevindiren kampanya
Petrol Ofisi'nden motosiklet sürücülerini sevindiren kampanya
Başsavcı Akın Gürlek'e 'seyyar giyotin' diyen Özgür Özel'e tazminat cezası
Başsavcı Akın Gürlek'e 'seyyar giyotin' diyen Özgür Özel'e tazminat cezası
İş insanı Beyhan Benardete’nin son mektubu ortaya çıktı
İş insanı Beyhan Benardete’nin son mektubu ortaya çıktı
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! Kadroda 3 yeni isim...
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! Kadroda 3 yeni isim...
Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Becirovic'i kabul etti
Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Becirovic'i kabul etti
Konya'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika deprem açıklaması
Konya'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika deprem açıklaması