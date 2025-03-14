6 Şubat depremleri ABD tarafından elektromanyetik silahla mı gerçekleştirildi?

ABD'li üç bilim insanı 50 bin kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin, fay hatlarını tetikleyen bir elektromanyetik silah nedeniyle oluştuğu iddiasıyla ABD'yi "savaş suçu işlemekten" Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne verdi.

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6 Şubat depremleriyle ilgili dikkati çeken bir gelişme yaşandı. ABD'li bilim insanları, depremlerin elektromanyetik silah nedeniyle oluştuğunu iddia etti ve ABD'yi savaş suçu işlemekle suçladı.

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, köşe yazısında konuyla ilgili şunları yazdı:

Bilim adamı değilim, deprem uzmanı hiç değilim ama gazeteci hislerim 6 Şubat depremlerinin hiç de "doğal" olmadığını fısıldıyordu kulağıma. Hatta bunu ima eden iki ayrı yazı da yazmıştım bu sütunlarda. Nitekim ABD'den gelen bir haber, bu teoriye daha güçlü bağlanmamı sağladı.

ABD'li üç bilim insanı, Marvin Berndon, Mark Whiteside ve Ian Boldvin, 50 bin vatandaşımızın ölümüne yol açan 6 Şubat'taki çifte depremin, fay hatlarını tetikleyen yeni bir elektromanyetik silah sayesinde oluşturulduğu iddiasıyla ABD'yi "savaş suçu işlemekten" Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne verdiler. (ABD'li bilim adamlarının kendi ülkelerini savaş suçlusu olarak şikayet etmesi de insanlık adına takdir edilesi bir girişim)

Bilim adamları, hazırladıkları kapsamlı dava dilekçesinde bu depremlerin doğal olmadığını, elektromanyetik iyonosfer ısıtıcılı silahlarla kasten tetiklenerek oluşturulduğunu söylediler. Hazırlanan dosyada Türkiye'deki iki depremle ilgili olarak "Kahramanmaraş'ta yüksek gerilimli iki tektonik plakanın kararsız bileşenlerinin bulunduğu iki ayrı noktaya uygulanan ULF, ELF, VLF bandındaki frekanslar aralığına depremi tetiklemek üzere müdahale edildiği konusunda bir şüphemiz yoktur" denildi.

Başvuru dilekçesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye'nin ikna edilmesi ve Rusya ile ittifak yapmasının önlenmesi adına bu eyleme girişildiği yazıldı.

Ne dersiniz? Şüphelenmekte haksız mıymışım?

KAYNAK: SABAH GAZETESİ