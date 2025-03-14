Barış Yarkadaş canlı yayında tarih verdi: Ekrem İmamoğlu görevi bırakacak

İstanbul'un CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, İmamoğlu'nun görevini bırakacağına dair çarpıcı bir açıklama yaptı.

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CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı programda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş TGRT ekranlarında yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresinde şöyle değerlendirmeler yapılıyor. Ekrem Bey'in diploması iptal edilecek bu belli. Öte yandan açılan davalar var. İBB'ye kayyum atanması konuşuluyor. Ekrem Bey'in yakın çevresinin de önümüzdeki süreçte önemli bir karar alarak İBB'ye kayyum atanmasını engellemek için bir fedakarlık yapabileceği CHP kulislerinde konuşuluyor ve tarih de veriliyor." ifadelerini kullandı.

TARİH VERDİ

Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mayıs 2025 tarihinde büyük bir çıkış yapabileceğini sözlerine ekledi.