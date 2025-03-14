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Mauro Icardi için dikkat çeken transfer iddiası

Mauro Icardi için dikkat çeken transfer iddiası

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Mauro Icardi, sezonu kapatmıştı. Çapraz bağları kopan Arjantinli yıldızın tedavi süreci devam ederken sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Avrupa'dan 4 kulüp Icardi'yi istiyor

El Instransigente'de yer alan habere göre, Avrupa'dan 4 kulüp Mauro Icardi'nin peşinde. Bu kulüplerin Napoli, Roma, Real Sociedad ve Girona olduğu ifade edildi.

Sahalara dönüş tarihi belirsiz

Icardi ile ilgilenen takımların, futbolcunun sahalara dönüş tarihinin belirsiz olması nedeniyle somut adım atmak için biraz daha bekleyeceği vurgulandı.

2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor

2026'ya kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Icardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 87 maçta 61 gol ve 22 asistlik skor katkısı verdi.

KAYNAK: NTV SPOR

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