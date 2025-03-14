Putin'den cevap geldi, şartını açıkladı: Hayatlarını bağışlayacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump-Putin görüşmesinin ardından savaşı bitirmeye yönelik yeni mesajlar verdi. Ukrayna liderine Putin'den cevap geldi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sonlandırma yönünde yeni açıklamalar yaptı. Rusya Devlet Başkanı Putin'e seslenen Zelenskiy, ''Bu savaşı bitirmek için bir şansımız var. Oyun oynamak istemiyoruz. ABD ve müttefikleri baskı uygulamalı.'' ifadelerini kullandı.

PUTİN'DEN CEVAP!

Rusya Devlet Başkanı Putin, Zelenskiy'nin sözlerine cevap verdi. Putin, 'Ukraynalı askerler teslim olursa hayatlarını bağışlayacağız. Ukraynalılar teslim olma emri vermeli.'' dedi.

TRUMP PUTİN'LE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna hakkındaki görüşmelerin "çok verimli" geçtiğini belirterek, Ukrayna savaşının sona erme ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Putin ile yapılan görüşmelere ilişkin paylaşım yaptı.

Putin ile dün "çok verimli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Trump, "Bu korkunç ve kanlı savaşın sona erme ihtimali çok yüksek." diye yazdı.

Trump, şu anda binlerce Ukrayna askerinin Rus ordusu tarafından tamamen çevrelendiğini, çok kırılgan ve kötü durumda olduklarını yazarak, "⁠Putin'den Ukrayna askerlerinin hayatını bağışlamasını istedim. Yoksa 2. Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş düzeyde korkunç bir katliam olur. Tanrı hepsini korusun." ifadesini paylaştı.