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Galatasaray'dan Okan Buruk'a plaket
Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 100 maça çıkan Okan Buruk'a plaket verildi.Abone ol
Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında teknik direktör Okan Buruk onurlandırıldı.
PLAKET TAKDİM EDİLDİ
Galatasaray'ın başında Alanyaspor maçıyla Süper Lig'de 100. karşılaşmasına çıkan Teknik Direktör Okan Burak'a, Antalyaspor müsabaka öncesinde Galatasaray İkinci Başkan Metin Öztürk plaket takdim etti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar da daha sonra Buruk'u alkışladı.