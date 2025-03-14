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Galatasaray'dan Okan Buruk'a plaket

Galatasaray'dan Okan Buruk'a plaket

Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 100 maça çıkan Okan Buruk'a plaket verildi.

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Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında teknik direktör Okan Buruk onurlandırıldı.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Galatasaray'ın başında Alanyaspor maçıyla Süper Lig'de 100. karşılaşmasına çıkan Teknik Direktör Okan Burak'a, Antalyaspor müsabaka öncesinde Galatasaray İkinci Başkan Metin Öztürk plaket takdim etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da daha sonra Buruk'u alkışladı.

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