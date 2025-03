Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 yılı içerisinde sağlık teşkilatımızı istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar programında konuştu. Erdoğan, "Sağlıkta şiddete asla müsamahamız yoktur. Bu konuda ilkemiz sıfır toleranstır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sizleri en kalbi durgularımla selamlıyorum. İftar soframızı siz kardeşlerimle paylaşmanın memnuniyeti içerisindeyim. 1.5 milyon sağlık ordumuzun her bir mensubuna ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 14 Mart Tıp Bayramı'nı idrak ediyoruz. Hekimlerle beraber tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutluyorum.

Bundan 198 yıl önce 14 Mart 1827'de ordumuza hekim yetiştirmek üzere Tıphane-i Amire ve Cerrahine-i Amire kurulmuştur. Böylelikle ülkemizde modern tıp eğitimi resmen başlamıştır. İstanbul'un ve okullarının işgal edilmesine itiraz eden Tıbbiyeliler 14 Mart 1919'da okulun iki kulesi arasına astıkları Türk bayrağı ile tüm öğrencileri direnişe çağırmıştır. İstiklal harbimizde hem cephe hattında hem cephe gerisinde kahramanlıkla mücadele etmişlerdir. Genç cumhuriyetimizin büyümesinde ve güçlenmesinde de hep önde yer almışlardır. Son olarak Kovid-19 salgınına karşı yürüttüğümüz savaşın ilk safında yine sağlık çalışanları bulunuyordu. Sağlık çalışanlarımızın özverisine hem salgında hem de 6 Şubat felaketinde şahitlik ettik. Ülkesine ve milletine sevda ile hizmet eden siz kardeşlerimizin çabalarını emeklerini asla ve asla unutamayız. Rabbim sizlerden razı olsun. Sizlerin şahsında tüm sağlık personellerine ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum.

"HASTANELERDE YOĞUNLUĞUN AZALTILMASINI TEMİN EDECEĞİZ"

Zor günlerimizde gösterdiğiniz fedakarlıkların milletimiz tarafından her zaman şükranla yad edileceğini ifade etmek isterim. Burada şu gerçeği tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Salgınla mücadeleyi imkan bakımından bizden daha ileri olan ülkelerden daha iyi yönetmemizde sağlık tesislerimiz kritik roller oynamıştır. Ülkemizdeki muhalefetin israf dediği engellemek için her yolu denediği hatta akla ziyan bahaneler üreterek bağlantı yollarını dahi yapmadıkları bu hastaneler binlerce insanımızın hayatının kurtulmasına vesile olmuştur. Tabi sel gider ama balçığı kalırmış. Salgını atlatmış olsak da olumsuz etkilerini müşahede ediyoruz. Ertelenmiş sağlık hizmeti talebinde çok ciddi artışlar yaşandı. Tüm dünya gibi biz de bu yeni durumla sınanıyoruz. Son 2 yılda sağlık sistemimizde ilave yük oluşturan bu talebin doğru dağıtılması ve karşılanması amacıyla farklı adımlar atıyoruz. Aile Hekimliğinin yeniden yapılandırılması ve koruyucu hekimliğin ön plana çıkartılması bunlardan sadece bir tanesidir. Her iki çalışmamızın da müspet neticelerini sahada görmeye başladık. Hastanelerimizdeki yoğunluğun azatılmasını da temin edeceğiz.

"22 YIL BOYUNCA PEK ÇOK REFORMA İMZA ATTIK"

İnsanı merkeze alan ve sağlığına değer veren anlayışla sağlık alanında 22 yıl boyunca pek çok reforma imza attık. Üniversite ve özel hastane kapılarının tüm vatandaşlarımıza açılmasını sağladık. Sağlık ocağı, poliklinik sayılarının artırılmasından teçhizatlarının modernleştirilmesine personelimizin özlük haklarının iyileştirilmesine kadar geniş yelpazede çok önemli işlere imza attık. Toplamda 37 bin 367 yataklı 25 şehir hastanemiz hizmete girdi. Halen 13 bin 950 yaraklı 11 şehir hastanesini yapımı sürüyor. İhale ve arsa süreci devam edenlerle birlikte hepsi tamamlandığında 57 bin yatak kapasiteli 45 şehir hastanemiz olacak. Tomografi, MR, diyaliz cihazı, ambulans gibi birçok alanda geçmişle kıyaslanmayacak seviyelere ulaştık. Evde sağlık hizmeti uygulamasıyla bugün 2 milyon 753 bin insanımızın ayağına sağlık hizmetini götürüyoruz. Biraz evvel Sağlık Bakanımız güncel verileri bizlerle paylaştı. Tüm vatandaşlarımızın son 22 yılda nerede nereye geldiğini çok iyi biliyoruz. Değişen ihtiyaçlara ve beklentilere cevap vermek amacıyla kamunun sağlık alanında üstlendiği rolü güçlendirmeyi sağlık hizmet sunumunun kalitesinin artırılmasını gereksiz ilaç kullanımının önlemesini daha etkin şekilde yürütmeyi hedefliyoruz.

"SAĞLIKTA ŞİDDETE MÜSAMAHAMIZ YOKTUR"

Sağlıkta şiddete asla müsamahamız yoktur. Bu konuda ilkemiz sıfır toleranstır. Hekimlerimize ve sağlık personelimize el kaldırılmasını asla kabul edemeyiz. Bu konuda en üst düzeyde olan hassasiyetimiz değişmeyecek. Sağlık camiamızın beklediği önemli bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 2025 yılı içerisinde sağlık teşkilatımızı istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz.