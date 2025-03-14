Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kritik zirvenin detaylarını paylaştı

Şam ziyaretine ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Kardeşlerimize yardım etmek bizim görevimiz. Biliyorsunuz bizim de güvenliğimiz söz konusu. Orada faaliyet gösteren terör örgütleri vardı. İyi ve verimli bir ziyaret oldu." dedi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile görüşmüştü. Kritik zirvenin detaylarını paylaşan Bakan Fidan "Suriye ziyaretimiz önemli bir ziyaretti. Türkiye olarak bizim yaşamsal çıkarlarımız var'' dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları özetle şöyle:

"Suriye ziyaretimiz önemli bir ziyaretti. Geçtiğimiz yılın 8 Aralığında Suriye'de yeni bir dönem başladı. Çok büyük bir tarihi fırsat getirirken Suriye halkı ve bölge için aynı zamanda birçok problemin de başlangıç noktası oldu. Yeni yönetim ve Suriye halkı arkasında ülkeyi yokluğa, imkansızlığa, açlığa bırakmış bir liderin kalıntısıyla baş başa kaldılar ve şu anda sistem kendini yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyor. Hem uluslar arası toplumun hem de komşular olarak bizlerin her türlü desteğine ihtiyacı var.

"İYİ VE VERİMLİ BİR ZİYARET OLDU"

Bu bizlerin tarihi mesuliyetimiz. Modern bir devlet imkanını kullanarak onlara her türlü desteği götürmek önemli. Diğer taraftan Türkiye olarak bizim yaşamsal çıkarlarımız var, başta güvenliğimiz olmak üzere. Suriye'nin içinde bulunduğu şartları suistimal eden terör örgütleri vardı.

O konuları görüşmek, mevcut gelişmeleri gözden geçirmek ve 2 ülke arasında gündeme gelmesi gereken diğer konular da var. Enerji ve yardım gibi. Bunların hepsini ele aldık. İyi ve verimli bir ziyaret oldu. Beraberinde Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımız vardı. Bu konularda da detaylı görüşmeler yaptık.

ÜRDÜN ZİYARETİ

Geçtiğimiz hafta Ürdün'deydik. Orada Türkiye'nin çerçevesini önceden oluşturduğu DEAŞ'a karşı mücadele platformunun temelleri atıldı. Suriye bunun önemli bir ayağı. Bununla ilgili görüşmeler yaptık. Yeni mekanizmanın teknik özellikleri ve birtakım parametrelere baktık. Ardından Şam yönetimi ile YPG arasında varılan anlaşmanın üzerinden geçtik. Bununla beraber bölgesel güvenlik konularına da yakından baktık.

"PROVOKASYONLARA KARŞI TEDBİR ÖNEMLİ"

Daha önce de bu konuya ilişkin provokasyon uyarısı yapmıştık. Bu ilk veya son da olmayacak. Bu türden provokasyonlara karşı idari ve siyasi tedbirler önemli. Bu provokasyon Nusayri kesimin provoke edilmesine yönelik bir proje olduğunu görüyoruz. Eski rejim unsurlarının bir tuzakla hükümet birliklerine saldırması belirli miktarda askeri öldürmeleri ve akabinde ortaya çıkan sivil unsurların da iki taraftan karıştığı bir konu. Özellikle Nusayri ve Sünni hassasiyetinin bulunduğu bir yerde yakın tarihinde bazı acıları yaşamış bir toplumun yaraları bu kadar tazeyken provokasyona bu kadar açık bir yaranın olduğu ortada.

MEZHEP FİTNESİNE SERT TEPKİ

Üzücü olan şu Türkiye'de bazı çevrelerin ucuz bir siyaset dili kullanarak yakın çevremizde olan birtakım gelişmeleri Türkiye'ye aynasını tutması, buradan özdeşleştirmeye gidilmesi. Başka bir yerin gerilimini Türkiye'de taban bulmaya yönelik siyasi operasyona dönüştürmesi aslında talihsiz bir yaklaşım.