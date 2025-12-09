CHP bezdik deyip ihraç istedi! Mersin milletvekili Hasan Ufuk Çakır istifa etti

MERSİN CHP Milletvekili Hasan Ufuk Çakır kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. CHP sözcüsü Zeynel Emre, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır için 'sınırı aştı' açıklaması yaptı. Bu ihraç duyurusunun ardından Hasan Ufuk Çakır'dan son dakika hamlesi geldi. Çakır, partiden atılmadan istifasını verdi.

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP MYK tarafından tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Parti Meclisi’ne sevk edildiğini duyunca son dakika hamlesi yaptı. Hasan Ufuk Çakır CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Çakır kararını X Hesabından şu sözlerle ilan etti:

-Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildiğimi öğrendim.

-Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum.

-Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım.

Kesin ihracı istendi

Hasan Ufuk Çakır'ın istifa duyurusundan yaklaşık yarım saat önce CHP Sözcüsü Zeynel Emre, "MYK tarafından Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, PM'ye kesin ihraç istemi düşüncesiyle sevk edildi. PM karar verecek" açıklaması yapmıştı. CHP sözcüsü 'sınırı aştı' diyerek şunları söylemişti:

-“MYK toplantımızda bunu gündeme aldık. Dikkat ederseniz uzunca bir süredir genel itibarıyla çok büyük hoşgörü gösterdi Genel Başkanımız.



Bir sınır var o sınırı geçti

-Sürekli işte protesto eden, kızan, ondan sonra tepki gösteren ‘Bir yerde anlayabilir, bir yerde bir duygusunu yakalayabilir, sürece birlikte katabilir miyiz' çabasını çok gösterdi ama bazı şeylerin bir sınırı var artık, o sınır geçildikten sonra da bizim hepimizin bir ödevi, biz burada parti tüzüğüne göre görev yapıyoruz. Buradaki sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım.

-Dolayısıyla MYK tarafından o milletvekilimiz, PM’ye kesin ihraç istemi düşüncesiyle sevk edildi. PM buna karar verecek ilk toplantıda.”

Muhalif medya 'sabıkalı' diyordu

Hasan Ufuk Çakır hakkında 2006-2013 yılları arasında çok sayıda adli işlem yapıldığı ve 'sabıkalı' olduğu yönünde muhalif medyada haberler yer almıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Hasan Ufuk Çakır, son dönemde partisine yönelik ağır söylemler de bulunuyordu.