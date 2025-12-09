BIST 11.201
DOLAR 42,59
EURO 49,59
ALTIN 5.752,80
HABER /  POLİTİKA

CHP bezdik deyip ihraç istedi! Mersin milletvekili Hasan Ufuk Çakır istifa etti

CHP bezdik deyip ihraç istedi! Mersin milletvekili Hasan Ufuk Çakır istifa etti

MERSİN CHP Milletvekili Hasan Ufuk Çakır kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. CHP sözcüsü Zeynel Emre, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır için 'sınırı aştı' açıklaması yaptı. Bu ihraç duyurusunun ardından Hasan Ufuk Çakır'dan son dakika hamlesi geldi. Çakır, partiden atılmadan istifasını verdi.

Abone ol

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP MYK tarafından tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Parti Meclisi’ne sevk edildiğini duyunca son dakika hamlesi yaptı. Hasan Ufuk Çakır CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Çakır kararını X Hesabından şu sözlerle ilan etti:

-Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildiğimi öğrendim.
-Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum.
-Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım. 

Kesin ihracı istendi
Hasan Ufuk Çakır'ın istifa duyurusundan yaklaşık yarım saat önce CHP Sözcüsü Zeynel Emre, "MYK tarafından Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, PM'ye kesin ihraç istemi düşüncesiyle sevk edildi. PM karar verecek" açıklaması yapmıştı. CHP sözcüsü 'sınırı aştı' diyerek şunları söylemişti:
-“MYK toplantımızda bunu gündeme aldık. Dikkat ederseniz uzunca bir süredir genel itibarıyla çok büyük hoşgörü gösterdi Genel Başkanımız.

Bir sınır var o sınırı geçti
-Sürekli işte protesto eden, kızan, ondan sonra tepki gösteren ‘Bir yerde anlayabilir, bir yerde bir duygusunu yakalayabilir, sürece birlikte katabilir miyiz' çabasını çok gösterdi ama bazı şeylerin bir sınırı var artık, o sınır geçildikten sonra da bizim hepimizin bir ödevi, biz burada parti tüzüğüne göre görev yapıyoruz. Buradaki sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım. 

-Dolayısıyla MYK tarafından o milletvekilimiz, PM’ye kesin ihraç istemi düşüncesiyle sevk edildi. PM buna karar verecek ilk toplantıda.”

Muhalif medya 'sabıkalı' diyordu
Hasan Ufuk Çakır hakkında 2006-2013 yılları arasında çok sayıda adli işlem yapıldığı ve 'sabıkalı' olduğu yönünde muhalif medyada haberler yer almıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Hasan Ufuk Çakır, son dönemde partisine yönelik ağır söylemler de bulunuyordu. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emekli zammına 'zam' yapılacak kulisi! Refah zammı hazırlığı var oranı da...
Foto Galeri Emekli zammına 'zam' yapılacak kulisi! Refah zammı hazırlığı var oranı da... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, partisinden istifa ettiğini açıkladı
CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, partisinden istifa ettiğini açıkladı
Sürat Lojistik Doğu Avrupa pazarında yapılanma planlıyor
Sürat Lojistik Doğu Avrupa pazarında yapılanma planlıyor
THY'nin 11 ayda taşıdığı yolcu sayısı açıklandı
THY'nin 11 ayda taşıdığı yolcu sayısı açıklandı
Kar yağışı bekleyene kötü haber! Meteoroloji uzmanı tek tek açıkladı: Ocak ve Şubat ayında...
Kar yağışı bekleyene kötü haber! Meteoroloji uzmanı tek tek açıkladı: Ocak ve Şubat ayında...
Süper Lig kulübünden "penaltı" isyanı! Tayyip Talha Sanuç'un yüz kemiği kırıldı
Süper Lig kulübünden "penaltı" isyanı! Tayyip Talha Sanuç'un yüz kemiği kırıldı
Doğu Perinçek silah bırakan PKK'liler için af kanunu önerisini yineledi
Doğu Perinçek silah bırakan PKK'liler için af kanunu önerisini yineledi
Şikayet yağdı! Sahipsiz köpekler ekipler tarafından toplanıyor
Şikayet yağdı! Sahipsiz köpekler ekipler tarafından toplanıyor
Fenomen kayınvalide Besime Ekici hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu
Fenomen kayınvalide Besime Ekici hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu
Şehit polis memuru Emre Albayrak memleketi Samsun'da defnedildi
Şehit polis memuru Emre Albayrak memleketi Samsun'da defnedildi
İBB ihalesini gerçekleştirdiği 250 taksi plakasından 98'ini sattı
İBB ihalesini gerçekleştirdiği 250 taksi plakasından 98'ini sattı
Trabzonspor-Beşiktaş maçı için flaş karar!
Trabzonspor-Beşiktaş maçı için flaş karar!
Haluk Görgün, Türkiye ve Macaristan'ın savunma sanayisindeki işbirliğini değerlendirdi
Haluk Görgün, Türkiye ve Macaristan'ın savunma sanayisindeki işbirliğini değerlendirdi