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ABD'de ikinci uçak kazası: Kuzey Carolina'da özel jet düştü

ABD'de ikinci uçak kazası: Kuzey Carolina'da özel jet düştü

ABD’nin Kuzey Carolina'daki Pitt-Greenville Havalimanı yakınlarında özel bir jet düştü. Polis ekipleri kaza bölgesinde insan kalıntılarının bulunduğunu doğruladı.

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ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), düşen uçakta iki kişinin bulunduğunu doğrularken, yetkililer hayatta kalan olmadığını belirtti.

North Carolina Eyalet Karayolu Devriyesi, olay yerinde insan kalıntılarına rastlandığını ve kazada yaşanan can kaybının kesin olduğunu doğruladı.

Kaza nedeniyle North Memorial Drive yolunun kapanacağını ve bölgenin yerel saatle akşam 19.00'a kadar ulaşıma kapalı olacağını açıkladı.

Kazaya ne sebep oldu?
Görgü tanıkları, uçağın yere düşmeden önce hızlı bir şekilde alçaldığını ifade etti. Ancak düşüşe neyin sebep olduğu henüz netlik kazanmadı.

Olayın detaylı incelenmesi için Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) ve FAA yetkilileri olay yerine gönderildi.

Beechcraft Bonanza model uçak kaza yaptı

Yetkililer, kazaya karışan uçağın Beechcraft Bonanza modelinde olduğunu belirtti. 1947 yılında tanıtılan ve altı kişi taşıma kapasitesine sahip bu tek motorlu uçak, özel ve ticari kullanımda yaygın olarak tercih edilen bir model.

Kaza ile ilgili detaylı soruşturma devam ederken, yetkililer uçağın düşmesine neden olan faktörleri belirlemek için araştırmalarını sürdürüyor.

Bugün ABD'de başka bir uçak kazası daha yaşanmıştı.

Colorado'daki Denver Uluslararası Havalimanı'nda, American Airlines'a ait bir yolcu uçağında çıkan yangın nedeniyle tahliye işlemi gerçekleştirildi. 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, hükümet harcamalarını azaltma politikası çerçevesinde yüzlerce FAA çalışanının işine son verdiği biliniyor. İşten çıkarılanlar arasında bakım teknisyenleri, çevre uyumluluk çalışanları ve teknik asistanların da bulunduğu belirtiliyor.

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