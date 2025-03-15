Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı: 10 puan öndeyiz

Galatasaray’ın Antalyaspor’u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Okan Buruk, "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı, mayıs yaklaştıkça coşkumuz artıyor" dedi. Fenerbahçe'nin maç eksiği olsa da 10 puan önde olduklarını belirten Buruk, milli takımlardan dönecek oyuncularla birlikte derbiye hazırlanacaklarını söyledi.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 4-0 yendi.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı"

"Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Havalar ısındı, mayıs yaklaştıkça, coşkumuz artıyor. Bugün sahada bunu gösterdik."

"10 puan öndeyiz"

"Fenerbahçe'nin maçı eksik ama 10 puan öndeyiz. Onlar oynayacak şimdi."

"Arada çok fazla oyuncu olmuyor"

"Derbilerde, büyük maçlarda deplasmanda bile olsak, atmosfer iyiyse, iyi şeyler yaptık. %100 konsantre olmadığımız farklı atmosferlerde zorlandık. Osimhen ve Davinson, Cuesta... Onlar milli takımdan geç dönecek. Arada çok fazla oyuncu olmuyor. Hem dinleneceğiz, hem hazırlanacağız."