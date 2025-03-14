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Annesini kaybeden Mahsun Kırmızıgül ikinci kez yıkıldı!

Annesini kaybeden Mahsun Kırmızıgül ikinci kez yıkıldı!

Mahsun Kırmızıgül’ün üvey annesi Zühre Bazencir hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı, acısını sosyal medya üzerinden paylaşarak annesinin kendisini öz evladından ayırmadığını ve sevgisini her zaman hissedeceğini belirtti. Yurt dışında olduğu için cenazeye katılamayan Kırmızıgül, bunun acısını daha da derinleştirdiğini ifade etti.

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Yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül​'ün üvey annesi Zühre Bazencir, hayata veda etti. Ünlü şarkıcı, üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirdi.

"BİR ANNE KAYBETMEK TARİFSİZ BİR ACI..."

Mahsun Kırmızıgül; "Bugün annemiz Zühre Bazencir’in vefat haberini aldım, içim yanıyor. Peş peşe gelen kayıplar insanın yüreğini dağlıyor. O beni çok severdi, her zaman dualarında yer verirdi. Üvey evlat olduğum halde beni evlatlarından ayırmazdı. Onun sevgisini ve hayır dualarını daima yüreğimde taşıyacağım. Bir anne kaybetmek tarifsiz bir acı… 

"BU DA ACIMI DAHA DA DERİNLEŞTİRİYOR"

Kardeşim Yusuf ve diğer kardeşlerim, hepimizin başı sağ olsun. Annemiz bugün Rahmet'e gitti ve bugün defnedildi. Taziyesi, Bingöl Mirzan Mahallesi Şehitlik Camii’nde yapılacak. Ne yazık ki yurt dışında olduğum için ne cenazesine ne de taziyesine yetişebildim. Bu da acımı daha da derinleştiriyor. Rabbim, rahmet eylesin, mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

ÖZ ANNESİNİ DE KAYBETMİŞTİ

Mahsun Kırmızıgül'ün öz annesi Faike Arık da geçtiğimiz yıl aralık ayında, 99 yaşında hayata veda etmişti.

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