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Altun: Gazze halkının sesi olmaya kararlılıkla devam ediyoruz

Altun: Gazze halkının sesi olmaya kararlılıkla devam ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Gazze İçin El Ele" yardım kampanyası hakkında bilgi verdi.

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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de yaşananların, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını belirtti.

Türkiye'nin, mazlumların yanında durmaya, adaletin ve insan onurunun savunucusu olmaya devam ettiğine dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Gazze’de yaşananlar, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınıyor. Bombardıman altındaki masum siviller, yıkılan şehirler ve her geçen gün derinleşen insani dram…

 "Uluslararası toplum bu adaletsizliğe dur demelidir"

Türkiye olarak, mazlumların yanında durmaya, adaletin ve insan onurunun savunucusu olmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Filistin davasını uluslararası platformlarda en güçlü şekilde savunuyor, Gazze halkının sesi olmaya kararlılıkla devam ediyoruz.

Bu zulme karşı sessiz kalmak, insanlığın vicdanını kaybetmesi demektir. Uluslararası toplum, artık sorumluluk almalı, bu adaletsizliğe dur demelidir.

Gazze için şimdi dayanışma zamanı" 

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