Zelenski: Putin bu savaştan çıkamaz, elinde hiçbir şey kalmaz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sürdürmek istediğini belirterek, "Putin bu savaştan çıkamaz çünkü o zaman elinde hiçbir şey kalmaz" ifadesini kullandı.

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Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik ABD'nin 30 günlük ateşkes teklifi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki toplantıda ABD'nin sunduğu "30 günlük acil ateşkes" teklifini Ukrayna olarak kabul ettiklerini hatırlatan Zelenski, bunun savaşı bitirmek için önemli bir aşama olabileceğini ifade etti.

Putin'in, söz konusu teklife ilişkin dün yaptığı açıklamalara değinen Zelenski, Putin'in bazı şartlar ortaya koyduğunu belirterek, "Ateşkes istemiyor. Savaşa ihtiyacı var. Bu her zaman belliydi, şimdi de belli." ifadesini kullandı.

ABD'nin Rusya üzerinde baskı kurması gerektiğini savunan Zelenski, "Putin kendisi savaşı bitirmeyecek ama Amerika'nın gücü onu bunu yapmaya zorlayacak kadardır" değerlendirmesinde bulundu.

"Putin'in öne sürdüğü her şart, her türlü diplomasiyi engelleme çabasından ibaret"

Rusya lideri Putin'in, savaşı bitirme yönündeki diplomasinin "başarısızlığa uğraması için elinden geleni" yapmaya çalıştığını savunan Zelenski, "Putin bu savaştan çıkamaz çünkü o zaman elinde hiçbir şey kalmaz." dedi.

Zelenski, Putin'in daha önce de Minsk görüşmelerindeki müzakere sürecini bilerek uzatmaya çalıştığını belirterek, "Putin'in öne sürdüğü her şart, her türlü diplomasiyi engelleme çabasından ibarettir. Rusya böyle çalışıyor." ifadesini kullandı.

Ateşkesin sağlanması için ABD tarafıyla etkili ve hızlı bir şekilde çalışmaya hazır olduklarını vurgulayan Zelenski, şunları kaydetti:

"Biz savaş oyunları oynamak istemiyoruz. Savaşın her günü insanlarımızın can kaybıdır ve bu bizim sahip olduğumuz en değerli şeydir."