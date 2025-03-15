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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Fatih Pehlivan, Pınar Yavuzkanat ve Seyfi Bozçelik, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Hülya Yılmaz, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise İsa Tekpınar atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Aysun Torun Orhan getirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliğine Fatih Okumuş'un ataması yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişleri Hakan İleri, Volkan Uzkan, Yiğit Can Artukoğlu, Nihat Özen ve Görkem Ali Kaya ise Başmüfettişliklere atandı.

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