'Cin şişeden çıktı' ne demek? Hakan Fidan açıklık getirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tv100 yayınında “Cin şişeden çıktı” ifadesine açıklık getirerek, Trump’ın politikaları sonrası Avrupalıların güvenliklerini tamamen ABD’ye bağlayamayacaklarını anladıklarını söyledi. Türkiye-AB ilişkilerine de değinen Fidan, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir öncelik olduğunu ancak sürecin beklenen şekilde ilerlemediğini belirtti.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tv100 yayınında tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel ile Başak Şengül’ün sorularını yanıtladı.

Fidan, Financial Times’a verdiği demeçte gündem olan “Cin şişeden çıktı” söylemine de tv100 yayınında açıklık getirerek “Avrupalılar uzun zamandır kendi güvenliklerini ABD’ye bağlamışlardı. Trump’ın adımları Avrupalıları panik hale getirdi ve rasyonel çıkarım yaparak kendi güvenliklerini yüzde 100 ABD’ye bağlayamayacakları yönünde karar verdiler.” ifadelerini kullandı. Fidan ayrıca Türkiye-AB ilişkilerindeki son durumu da değerlendirdi.

Fidan “AB üyeliğiyle ilgili Cumhurbaşkanımız son olarak yaptığı konuşmalarında da iradesinin ne olduğunu vurguladı. Hala bizim için stratejik bir önceliktir. Bu bizim milli pozisyonumuz ama AB’nin konuyu aynı şekilde ele almadığını görüyoruz.” dedi.

Hakan Fidan’ın konuya ilişkin yaptığı açıklamalar şu şekilde oldu:

“TRUMP’IN ADIMLARI AVRUPALILARI PANİK HALE GETİRDİ”

"Financial Times’a verdiğim “Cin şişeden çıktı” söylemiyle kastettiğim şuydu: ABD’nin Avrupa ile ilişkilerde Ukrayna üzerinden gündeme getirdiği bazı argümanlar, söylemler ve hareketlerine bakınca Avrupalı aktörler için geri dönülemez bir noktaya girildiğini görüyoruz. Bu bizim özellikle bir senaryo olarak son birkaç yıldır belirli çevrelerde dillendirdiğimiz bir konuydu ama son 3 ayda bu ihtimalin çok hızlı şekilde hayata geçtiğini görüyoruz.

Avrupalılar şunu görüyorlar: Uzun zamandır kendi güvenliklerini ABD’ye bağlamışlar. Bu ABD’nin koruyucu çemberini kaldırın her şeyin bozulacağı görülüyor zaten. Avrupalılar ama bunu uzun yıllar kendilerinin yaptığını düşündüler. ABD şimdi bu koruyucu şemsiyeyi çekebileceğini söyleyince Trump’ın attığı bu adımlar Avrupalıları daha da panik hale getirdi. Rasyonel çıkarımı yaparak kendi güvenliklerini yüzde 100 ABD’ye bağlayamayacakları yönünde karar verdiler. Orta ve uzun vadede ABD’nin sağladığı kabiliyetleri kendilerinin geliştirip artık ABD’den güvenlik konusunda bir bağımlılığı azaltmaya yönelik durum başladı. Cin şişeden çıktı, derken bunu kastettim."

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ: FİDAN: “USULÜNE UYGUN BİR MÜZAKERE SÜRECİ OLMALI”

"Türkiye-AB ilişkileri çok dinamik bir alan. Burada 2 tane kuvvetli ayrıma gidiyoruz. İlki Avrupa ülkeleriyle birebir ilişkilerimizin mükemmel olması önemli. Burada bir sıkıntımız yok. Avrupa’nın tamamıyla toplamda 200 milyar dolardan fazla ticaret hacmimiz var ve dünyanın olabilecek ne dengeli ticaret hacmi her iki taraf için de. Teknoloji aktarımı, sermaye hareketliliği var.

AB kurumlarıyla 2019’da belirli ölçüde duraksamaya uğrayan bazı ilişkilerin yeniden geliştirilmesi bir sorun şu anda. AB üyeliğiyle ilgili Cumhurbaşkanımız son olarak yaptığı konuşmalarında da iradesinin ne olduğunu vurguladı. Hala bizim için stratejik bir önceliktir. Bu bizim milli pozisyonumuz ama AB’nin konuyu aynı şekilde ele almadığını görüyoruz.

Yeni değişen güvenlik sisteminde Türkiye-AB ilişkileri hangi perspektifte nasıl ilerleyecek? Bu konuya ilişkin iyi niyetli açılımların beklenebileceğini söyleyebilirim. Şu anda her şey çok fazla birtakım muhtemel senaryolar üzerinden götürülüyor. Bunu daha gerçekçi olaylar önümüze çıktıkça bir müzakere sürecine evireceğiz.

Çok şık ve usulüne uygun bir müzakere süreci olması lazım. Ülkemizin, milletimizin menfaatini gözeten maksimum stratejik kazanç neyse ona odaklanacağız. Bunu yaparken de kazan-kazan mantığıyla ortak menfaati nasıl üretebiliriz ona bakacağız."