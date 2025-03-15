Feci kaza! 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Nevşehir'in Avanos ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, M.E.A'nın yönetimindeki 06 ENE 802 plakalı otomobil ile Yüksel Deniz E'nin (15) idaresindeki 50 AE 792 plakalı motosiklet Karaseki kavşağında çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.