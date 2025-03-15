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Otomobil tıra çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Otomobil tıra çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti

 Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu ağır yaralanan 3 kişi hastanede hayatını kaybetti.

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Murat Menteş (46) yönetimindeki 44 EM 449 plakalı otomobil, Ö.F.E. (29) idaresindeki tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Emin (70) ve Saadet Menteş (67), ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Yaralılar, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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