Tekirdağ'da bir genç tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, baba oğul arasındaki tartışma cinayet getirdi. 19 yaşındaki genç, tartışma sonrası evden çıkan babasını peşinden giderek av tüfeğiyle vurdu. Baba olay yerinde öldü, oğlu gözaltına alındı.

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Hıdırağa Mahallesi'nde oturan Yılmaz K. (19) ile babası Yaşar K. (47) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonrası, baba Yaşar K. aynı mahallede oturan bir yakınının evine gitti.

Öfkesine hakim olamayan Yılmaz K. ise evden aldığı av tüfeğiyle babasını takip ederek gittiği yakınlarının evin önünde babasına ateş açtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Yaşar K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçmaya çalışan Yılmaz K. ise Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.