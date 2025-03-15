AK Partili Hüseyin Topçu hayatını kaybetti

Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Topçu hayatını kaybetti. Acı haberi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Topçu'nun vefat ettiği haberini sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile duyurdu.

Yılmaz mesajında şunları kaydetti:

Başımız sağ olsun. Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekilimiz Hüseyin Topçu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. AK Parti Pendik kurucu yönetim kurulu üyesi olarak birlikte yola çıktığımız dava arkadaşımız Merhum Hüseyin Topçu ağabeyimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve teşkilatlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum.