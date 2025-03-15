Bakan Uraloğlu, balıkçılarla sahur yaptı: "Tersane sayımızı 85'e yükselttik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugün Türkiye, dünya balıkçılığında en önde yer alan Norveç, İzlanda, İrlanda ve İngiltere gibi ülkelere balık avlama ve canlı balık taşıma gemileri ihraç etmektedir. Tersanelerimizde her geçen gün bir yenisini denize indiriyoruz. Bu bizim için gurur verici." dedi. Bakan Uraloğlu, "2003'ten itibaren izlediğimiz akılcı politikalarla, 37 olan tersane sayımızı 85'e yükselttik" dedi.

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Bakan Uraloğlu ve İstanbul Valisi Davut Gül, Rumeli Feneri Su Ürünleri Kooperatifi Balık Satış Yeri ve Balık Lokali'nde balıkçılarla sahur yaptı.

Buluşmada balıkçıların görüş ve taleplerini dinleyen Uraloğlu, kendisine iletilen sorun ve isteklere ilişkin not aldığını ve gerekenin yapılması için çalışacağını söyledi.

Uraloğlu, balıkçılarla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, denizlerin tuzlu sularında, rüzgarın ve dalgaların amansız mücadelesine göğüs gererek, ekmeğini kazanan balıkçıların, sadece bir mesleği icra etmekle kalmayıp aynı zamanda bir kültürü de yaşattığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, balıkçılığın sadece bir geçim kaynağı değil, bir tutku ve sevda olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili oluşu, doğal göllerimiz, sayıları her geçen gün artan baraj ve göletlerimiz balıkçılık ve su ürünleri sektörümüz için önemli bir potansiyel oluşturuyor. Bu potansiyelin verimli şekilde kullanılması ancak modern balık avlama gemileri ve bu gemilerin emniyetle bağlandığı barınaklar ile buralarda görev yapan kalifiye personelin yetişmesiyle mümkündür. Bugün ülkemiz gemi siciline kayıtlı 46 bin 358 adet ticari gemi ve su aracı bulunmaktadır.

Bunlardan 21 bin 917 adeti yani yaklaşık yüzde 47'si balıkçılık faaliyeti göstermektedir. 150 groston ve üzeri balıkçılık faaliyetleri gösteren gemi ve su aracı sayımız 2017 yılında 279 iken bu sayı 2024 yılında 445'e çıkarak yüzde 59 artmıştır. Bu tekneler uluslararası sularda çalışabilecek kapasitededir. Ülkemizde, 361 açık deniz balıkçı gemisi kaptanı, 910 balıkçı gemisi kaptanı ve 12 bin 382 balıkçı gemisi güverte tayfası bulunmaktadır. Güçlü bir balıkçı gemisi personeli altyapısına sahibiz."

"Tayfa ve kaptanların uzmanlık belgelerini 5 yılda bir yenileme zorunluluğunu kaldırdık"

Bakan Uraloğlu, mevzuatta yaptıkları değişiklikle balıkçı gemilerinde çalışacak tayfa ve kaptanların uzmanlık belgelerini 5 yılda bir yenileme zorunluluğunu kaldırdıklarını ve gemi güvenlik uzmanlık belgelerinden muaf tuttuklarını belirtti.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm güverte sınıfı gemi insanlarına talepleri halinde yeterliliklerine geri dönme hakları saklı kalmak üzere balıkçı sınıfı güverte tayfası yeterliliği ve süresiz denizde emniyet belgeleri düzenledik. Aynı zamanda sağlık raporu almalarına da kolaylık getirerek 'sürücü olur' raporu düzenlemeye yetkili sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alabilmelerine imkan tanıdık. Bu belgelerin diğer gemi insanlarında olduğu gibi iki yıl değil beş yıl süresince geçerli olmasını sağladık."

Uraloğlu, yaptıkları düzenlemeler ile balıkçılar için çok önemli kolaylıklar sağladıklarına işaret ederek, bazı yeni düzenlemeler hakkında da balıkçılara bilgi verdi.

"Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Ve Sınav Yönergesi'nde bu ay içinde bazı düzenlemelere gittiklerini dile getiren Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Bildiğiniz üzere uluslararası denizde emniyet sertifikalarının beş yılda bir yenilenmesi için deniz hizmet şartı aramaktayız. Ancak bugüne kadar sertifikaların yenilenmesi için gerekli deniz hizmetinin Emniyet Yönetimi Sistemi bulunan gemilerde gerçekleşmesi zorunluydu. Kabotaj seferi yapan gemilerin çoğunda ise bu sistem bulunmamaktadır. Bu da kabotaj sefer sahasında hizmet veren tüm balıkçı gemilerinde, yük gemilerinde ve ticari yatlarda yapılan deniz hizmetlerini sertifika yenileme için kapsam dışında bırakmaktaydı. Her ne kadar balıkçı gemilerinde çalışan gemi insanları için balıkçı sınıfı yeterlilik belirlesek ve bu yeterlilikler için sertifika yenileme zorunluluğunu kaldırmış olsak da, mevcut gemici, usta gemici, güverte lostromosu hatta sınırlı vardiya zabitleri dahi yeterliliklerini balıkçı sınıfı yeterliliklere çevirmeden bu haktan faydalanamıyordu."

"Yapacağımız düzenleme ile kabotaj sefer bölgesinde sınırlandırılmak kaydıyla tüm yeterliliklerde bulunan gemi insanlarımız ticari gemilerdeki hizmetleriyle denizde emniyet sertifikalarını kursa gitmeden veya sınava girmeden yenileyebilecekler." diyen, Uraloğlu şöyle devam etti:

"Mevcut yeterliliklerini değişmek zorunda kalmadan balıkçı gemilerinde de çalışmaya devam edebilecekler. Örneğin kabotaj ve liman seferinde bulunan acente botlarında, ticari yatlarda, yük gemilerinde çalışan gemi insanları yeterlilik değişimine gerek kalmadan balıkçı gemilerinde de çalışabilecekler. Bu sayede balıkçı gemilerinde istihdam edilecek gemi insanı kaynağının da artacağını öngörüyoruz."

"Balıkçı gemilerinin de Marmara Denizi'nde avlanma yapılabilecek alanları bu yıl içinde artırmış olduk"

Uraloğlu, "Denizcilik Genel Müdürlüğümüzce yapılan çalışma ile Marmara Denizi'nde bekleyen gemilerin, Ambarlı 2, 3 ve 4 nolu demirleme sahalarına, ihtiyaç halinde ise Yalova 1 ve 2 nolu demirleme sahalarına yönlendirilmesi ve bu sahalarda uygun alan varken, gemilerin Marmara Denizi'nde drifte yönlendirilmemesini talimatlandırdık. Böylece balıkçı gemilerinin de Marmara Denizi'nde avlanma yapılabilecek alanları bu yıl içinde arttırmış olduk." bilgisini verdi.

Bakan Uraloğlu, verilen desteklere de dikkati çekerek, "ÖTV'siz yakıt işlemlerinin başladığı 1 Ocak 2004 tarihinden bugüne kadar tüm gemilere verilen 7 milyon 82 bin 905 ton yakıt desteğinin yaklaşık dörtte biri olan 1 milyon 756 bin tonunu balıkçı gemilerine verdik. Yine ÖTV'siz yakıt işlemlerinin başladığı tarihten bugüne kadar tüm gemilere verilen 15 milyar 453 milyon lira desteğin ise 4 milyar 134 milyon lirası balıkçı gemilerine yapıldı." dedi.

"Balıkçı barınakları sayısını 400'e yükselttik"

Uraloğlu, "2002 yılında 302 tane balıkçı barınağı vardı, hepsini onardık ve çağa uygun hale getirdik. Deniz dibi taramalarını yaptık. Bunların yanında ülkemizin dört bir yanında yeni balıkçı barınağı inşa ettik. Balıkçı gemilerimizin hem av sezonu boyunca hem de diğer zamanlarda emniyetle sığındıkları ve gemilerini bağladıkları balıkçı barınakları sayısını 400'e yükselttik." bilgisini paylaştı.

Tarlaağzı Balıkçı Barınağı, Çakıl Balıkçı Barınağı, Çayeli Balıkçı Barınağı, Faroz Balıkçı Barınağı ve Giresun Balıkçı Barınağı gibi 9 balıkçı barınağının yapım ve onarımına devam ettiklerini söyleyen Uraloğlu, "Bu yıl içerisinde de Sürmene Yeniay Barınma Yeri ve Alanya Balıkçı Barınağı Batı Rıhtımı İnşaatlarıyla, Dörtyol, Işıklı Konacık, Samandağ Çevlik ve Abana balıkçı barınaklarının onarım ihalelerini gerçekleştirmeyi ve yapımlarına başlamayı planlıyoruz. Rumeli Feneri ile ilgili Strateji ve Bütçe Başkanlığımızla görüşüp, yatırım alarak hedefimiz bu yıl içinde tamiratına ve onarımına başlamak." şeklinde konuştu.

"2003'ten itibaren izlediğimiz akılcı politikalarla, 37 olan tersane sayımızı 85'e yükselttik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2003'ten itibaren izlediğimiz akılcı politikalarla, 37 olan tersane sayımız 85'e yükselttik. Ülkemiz balık avlama gemilerinin inşasında ve bakım onarımlarında teknolojik alt yapısı ve sahip olduğu tecrübe ile küresel çapta önemli bir konumdadır. Bugün kendi ihtiyacı ölçüsünde inşa ettiği gemilerin yanı sıra bu gemilerin ihracatında da adından bahsettirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün Türkiye, dünya balıkçılığında en önde yer alan Norveç, İzlanda, İrlanda ve İngiltere gibi ülkelere balık avlama ve canlı balık taşıma gemileri ihraç etmektedir. Tersanelerimizde her geçen gün bir yenisini denize indiriyoruz. Bu bizim için gurur verici." diyen Uraloğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Son 4 yıllık zaman zarfında, tam boyu 12 metre ve üzerinde olan 186 balık avlama gemisinin inşası tamamlanmış olup 43'ünün ise inşasına devam edilmektedir. Bunun yanında, ülkemiz tesislerinde geçtiğimiz yıl 2 bin 352 balık avlama gemisine de bakım onarım işlemi uygulanmıştır. Ülkemiz tersaneleri sahip olduğu tecrübe, kapasite ve teknoloji sayesinde dünyanın ilk hibrit balıkçı gemisi ile 83,72 metre boyunda olan dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisini inşa etmişlerdir.

Ayrıca bugün ülkemizde tam boyu 108 metre olan balık işleme fabrika gemisi, 90 metrenin üzerinde balıkçı yardımcı gemileri ve 80 metre üzerinde balık avlama gemilerinin inşaları da yapılmaktadır. Bu gemiler, Kuzey Atlantik dahil olmak üzere kutup bölgelerinde balıkçılık operasyonları yürütebilecek, zorlu hava şartlarına uyum gösterebilecek şekilde inşa edilmektedir. Bunun yanında ülkemiz tersanelerinde, açık denizlerde faaliyet gösterebilecek yenilikçi dizayn kriterlerine uygun 78 metre boyunda açık deniz balık çiftliği dubası inşası da ihracat kalemlerimize eklenmek üzere devam etmektedir."

Uraloğlu, "Özetle yeter ki siz dünyaya açılmak isteyin, biz sonuna kadar yanınızdayız. Sizlerin yolunu açmak, işlerinizi kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

Bakan Uraloğlu'na etkinlik kapsamında balıkçılar tarafından kemençe hediye edildi.