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Bakan Kurum, Hatay'da depremzede İpek ailesinin yeni evine misafir oldu

Bakan Kurum, Hatay'da depremzede İpek ailesinin yeni evine misafir oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Defne ilçesinde afet konutlarının inşa edildiği Orhanlı Mahallesi'nde 2 çocuklu İpek ailesini ziyaret etti.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Kurum, ziyaretinde, deprem şehitlerini rahmetle anarak, "Allah bir daha böyle bir acı ve keder vermesin. İnşallah Hatay eskisinden çok daha güçlü olacak." ifadesini kullandı.

Ev sahibi Kader İpek de "İnanın insanın evi değil de şehri yıkılınca evsiz kalıyor. Evim yıkılsaydı başka ev bulurduk ama bizim şehrimiz gitti, başka ev de bulamadık. Bugünümüze o kadar şükrediyoruz ki, devletimizle gurur duyuyoruz. Konteynerden sonra evimiz saray gibi geldi. Beklediğimden çok daha üstün çıktı. İnanmadık, bir gün evimizin olacağına. Hiçbir şeyimiz yoktu bizim, mindere bile razıydık. Dua ediyorduk, 'bir evimiz olsun minder atar otururuz' diye. Çok şükür daha fazla imkan verdi devletimiz." diye konuştu.

Gözyaşlarını tutamayan İpek, ev sahibi olmanın kendileri için hayal olduğunu belirterek, konteyner verildiğinde bile ağladığını, çadırda çok zor şartlarda yaşadıklarını kaydetti.

Bakan Kurum, ailenin çocuklarıyla da sohbet etti. "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna ailenin küçük oğlu 8 yaşındaki Yusuf ise "Sizin gibi" yanıtını verdi.

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