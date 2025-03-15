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ABD, Uygur Türklerini sınır dışı eden yetkililere vize kısıtlaması getirecek

ABD, Uygur Türklerini sınır dışı eden yetkililere vize kısıtlaması getirecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Uygur Türkleri ile Çin'de güvenlik endişesi taşıyan etnik ve dini grupların sınır dışı edilmesinden sorumlu yabancı hükümet yetkililerine vize kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.

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Rubio, ABD Dışişleri Bakanlığınca paylaşılan yazılı açıklamasında Çin'in, Uygur Türklerini zorla geri göndermeleri konusunda hükümetler üzerinde baskı kurmasına karşı çıktıklarını belirtti.

Uygurlar ve güvenlik endişesi taşıyan diğer etnik ve dini grupların sınır dışı edilmesinde sorumluluğu bulunan tüm yabancı hükümet yetkililerine vize kısıtlaması getirileceğini bildiren Rubio, uygulamaya 27 Şubat'ta 40 Uygur Türkü'nü sınır dışı eden Tayland hükümeti yetkilileriyle başlanacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı, tüm hükümetlere Uygurları ve diğer etnik grupları Çin'e geri göndermeme çağrısı yaptı.

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