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MİT tırlarının durdurulduğu dönemde emniyet müdürü olan FETÖ üyesi yakalandı

MİT tırlarının durdurulduğu dönemde emniyet müdürü olan FETÖ üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgelerle istihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek başta olmak üzere farklı suçlardan aranan, Adana'da MİT tırlarının durdurulduğu dönemde İl Emniyet Müdürü olan FETÖ üyesi A.Z.G'nin yakalandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'cüleri tek tek yakaladıklarını belirtti.

Milletin birlik ve beraberliğine, devletin bütünlüğüne, vatandaşların huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelelerine kararlılıkla devam ettiklerini ifade eden Yerlikaya şunları kaydetti:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince yapılan çalışmalar sonucu, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, istihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, kamu görevinden ihraç edilen, ByLock kullanıcı listesinde adı geçen ve MİT tırlarının Adana'da durdurulduğu dönemde Adana İl Emniyet Müdürü olan FETÖ üyesi A.Z.G, düzenlediğimiz operasyonla Ankara Yenimahalle'de saklandığı evde yakalandı."

Yerlikaya, Ankara Valisi ile operasyonu koordine eden ve gerçekleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara İl Jandarma Komutanlığını tebrik etti.

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