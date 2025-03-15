CENTCOM: İŞİD'in Küresel Operasyon Şefi öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na göre (CENTCOM), İŞİD'in Küresel Operasyon Şefi ve Delege Komitesi Emiri Abdullah Makki Muslih el-Rifai öldürüldü.

Abone ol

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak İstihbarat ve Güvenlik Güçleri ile işbirliği içinde Irak'ın Enbar kentinde Küresel IŞİD'in ikinci lideri, Operasyon Şefi ve Delege Komitesi Emiri “Ebu Hatice” olarak bilinen Abdullah Makki Muslih el-Rifai'yi ve bir İŞİD mensubunu öldüren bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, El Anbar ilinde gerçekleşen saldırıya ait olduğu anlaşılan görüntüleri paylaştı.