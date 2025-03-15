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Karbonmonoksit gazından zehirlenen aileden 3 kişi öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen aileden 3 kişi öldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yabancı uyruklu anne ile 2 çocuğu hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, 3 katlı evin bodrum katına gelen babaanne, burada yaşayan Suriye uyruklu anne Meysa (25) ile çocukları Mustafa (4) ve Daha Ahmad'ın (3) yerde hareketsiz yattığını görünce yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ile 2 oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yoğun duman olan eve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Anne ile 2 çocuğunun, evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendiriliyor.

Öte yandan baba Abdullah Ahmad'ın sabah işe gittiği öğrenildi.

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