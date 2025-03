Bu hastalık yenilmez değil!

Multipl Miyelom, kemiklerde kırıklara ve organ hasarına yol açarak hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. İki kez kök hücre nakli olmasına rağmen hastalığı nükseden 51 yaşındaki Sami Metin Demir, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde başlanan tedavi sayesinde sağlığına kavuştu. Demir, “Yaklaşık 9 aydır devam eden tedavimde olumlu sonuçlar alıyoruz” dedi.

Multipl Miyelom, bağışıklık sistemi hücrelerinin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıkan ve özellikle ileri yaş grubunda görülen bir hematolojik kanser türü olarak biliniyor. Kemik dokusunu hedef alarak kırıklara neden olan bu hastalık, aynı zamanda böbrek yetmezliği gibi ciddi organ hasarlarına da yol açabiliyor. Tamamen tedavi edilebilen bir hastalık olmadığını vurgulayan Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Senem Maral, “Uygulanan tedavilerle hastalık kontrol altına alınabiliyor ancak belirli bir süre sonra nüksedebiliyor” dedi. 51 yaşındaki Sami Metin Demir de yıllardır bu hastalıkla mücadele eden hastalardan biri. Daha önce iki kez kök hücre nakli olan ve hastalığı nükseden Demir, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde başlanan tedaviyle sağlığında önemli bir iyileşme yaşadı.

MULTİPL MİYELOM KEMİKLERİ KIRILIYOR, ORGANLARA ZARAR VERİYOR

Multipl Miyelom hastalığının hematolojik kanserler arasında ikinci sıklıkta görüldüğünü belirterek, özellikle ileri yaş grubunda ortaya çıktığını dile getiren Doç. Dr. Maral, “Genç bireylerde nadiren görülen bu hastalığın, bağışıklık sistemi hücrelerinin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu hücreler bazı proteinler salgılayarak organlara zarar vermektedir. Özellikle böbrekleri etkileyen bu proteinler, tedavi edilmez ise böbrek yetmezliğine neden olabilmektedir” dedi.

KIRIKLARA VE ŞİDDETLİ AĞRILARA NEDEN OLUYOR

Hastalığın kemik dokusunu hedef aldığını ve kırıklara yol açabilecek zayıflıklarla kendini gösterdiğini vurgulayan Doç. Dr. Maral, “En yaygın belirtilerden biri, omurga bölgesindeki kemiklerin etkilenmesine bağlı olarak gelişen bel ağrılarıdır. Ayrıca bu hücreler, kemik iliğinde kan üreten hücrelerin yerini aldığı için kansızlık da sık görülmektedir. Nedeni açıklanamayan kansızlık şikayetiyle başvuran hastalar da yapılan araştırmalar sonucunda Multipl Miyelom tanısı alabilmektedir” şeklinde konuştu.

TEDAVİ GELİŞİYOR AMA KESİN ÇÖZÜM YOK

Multipl Miyelom’un tamamen tedavi edilebilen bir hastalık olmadığını belirten Doç. Dr. Maral, uygulanan tedavilerle hastalığın kontrol altına alınabileceğini ancak bir süre sonra nüksetme riskinin bulunduğunu kaydetti. Tedavi seçeneklerinin sürekli geliştiğini söyleyen Doç. Dr. Maral, “İlk basamak tedaviye yanıt veren hastalarda otolog kök hücre nakli uygulanarak bu yanıtın uzun süreli olması sağlanmaktadır. Son yıllarda hedefe yönelik tedaviler hızla ilerlemektedir. Sadece tümör hücresine saldıran moleküller, tedavi pratiğine kazandırılmakta ve olumlu sonuçlar alınmaktadır.” ifadelerini kullandı.

HASTALIK HER SEFERİNDE NÜKSETTİ

Tedavisi devam eden Sami Metin Demir hakkında bilgi veren Doç. Dr. Maral, “Hastamız daha öncesinde birkaç basamak tedavi almış. Otolog kök hücre nakli de olmasına rağmen nüksetmiş bir hastaydı. Dirençli bir hastalıkla karşı karşıyaydı. Bize geldiği zaman baş bölgesinde kemiklerde tutulum mevcuttu. Yine kafa içerisinde yer alan bir tümör nedeniyle göz hareketleri kısıtlıydı. Ağız tabanında büyük bir tümörel oluşum mevcuttu. Her iki kolu kırıktı. Günlük yaşantısının yüzden 50’sinden fazlasını yatakta geçirerek yapabiliyordu. Uyguladığımız tedavi yöntemleriyle şu an çok daha iyi ve sağlıklı durumda” şeklinde konuştu.

TEDAVİDE BAŞARI SAĞLANDI

Hastalığının 2019 yılında başladığını belirten 51 yaşındaki Sami Metin Demir, ilk olarak bel ve göğüs kafesi ağrıları yaşadığını ve farklı bir hastanede Multipl Miyelom teşhisi konulduğunu söyledi. Burada tedavi gördükten sonra başka bir hastaneye sevk edildiğini ifade eden Demir, 2019 yılında otolog kök hücre nakli yapıldığını ancak hastalığın tekrar nüksettiğini dile getirdi. 2023 yılında ikinci kez kök hücre nakli olduğunu ve tedavinin bir süre iyi gittiğini belirten Demir, birkaç ay sonra hastalığının yeniden nüksettiğini kaydetti. Tedavi için Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne başvurduğunda kafasında ve ağzının içinde lezyonlar çıktığını, kollarının kırıldığını anlatan Demir, burada başlanan tedavinin olumlu ilerlediğini vurguladı. Yaklaşık 9 aydır süren tedavisinden olumlu sonuçlar aldığını belirten Demir, “Tedaviye devam ediyorum, Senem Hoca ve tüm hekimlere çok teşekkür ediyorum” dedi.