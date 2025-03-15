İsrail'in Gazze'deki İHA saldırısında 3'ü gazeteci 9 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde düzenlediği hava saldırısında 3'ü gazeteci, 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Beyt Lahiya'ya insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasında saldırı sonucu 9 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralanarak Endonezya Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Filistinli Gazetecileri Koruma Merkezinden (PJPC) yapılan açıklamada ise İHA saldırısında, evleri yıkılan Filistinlilere çadır dağıtan yardım görevlileri ve gazetecilerin hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin 3'ünün insani yardım sürecini takip eden gazeteciler olduğu aktarıldı.

Gazetecilerin hedef alınmasının, İsrail'in Gazze'de yaşananların öğrenilmesini engelleme çabası ve savaş suçu olduğu vurgulanan açıklamada uluslararası topluma saldırıyı kınama ve soruşturma çağrısı yapıldı.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarla ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze'deki altyapının yüzde 88'i yok edildi.