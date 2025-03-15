Karabük'te "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 6 yıldır aranan kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 6 yıldır aranan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin yakalandığını bildirdi.Abone ol
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Karabük İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 6 yıldır aranan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.L'nin yakalanarak adli makamlara teslim edildiği belirtildi.
Paylaşımda, "Çocuklarımızı hedef alan karanlık zihniyetler, insanlık dışı eylemlerinin hesabını mutlaka verecekler. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadeleri kullanıldı.