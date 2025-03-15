Bakan Kurum Hatay’da depremzede ailenin yeni evine misafir oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’ın Defne ilçesinde yeni yapılan afet konutlarının bulunduğu Orhanlı Mahallesi’nde depremzede İpek ailesinin yeni evine konuk oldu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’ın Defne ilçesinde yeni yapılan afet konutlarının bulunduğu Orhanlı Mahallesi’nde depremzede İpek ailesinin yeni evine konuk oldu.

Ev sahibi Kader İpek, “İnsan evi değil de şehri yıkılınca evsiz kalıyor. Evim yıkılsaydı başka şehirde bulurduk. Ama bizim şehrimiz gitti. İnanmadık bir gün evimizin olacağına. Bugünümüze o kadar şükrediyoruz ki; devletimizle gurur duyuyoruz” sözleri herkesi duygulandırdı.