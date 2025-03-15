TFF'nin derbiler için verdiği hakem kararı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş-Galatasaray ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakem kararını verdi.Abone ol
Süper Lig'e verilecek milli aranın ardından, gözler oynanacak derbi karşılaşmalara çevrilecek. 29 Mart Cumartesi günü Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. 2 Nisan Çarşamba günü ise Galatasaray, Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Zorlu karşılaşmalar öncesi hakem tartışmaları sürüyor.
TFF'nin, hakem konusunda kararını verdiği öğrenildi. Son gelen bilgilere göre; TFF, iki karşılaşmaya da yabancı hakem atamaya hazırlanıyor.
KALICI OLARAK YÖNETECEKLER
Süper Lig'in kalan haftalarında derbi maçları kalıcı olarak TFF Yönetim Kurulu kararı ve başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun onayıyla yabancı hakemler yönetecek.
29 Mart'taki Beşiktaş - Galatasaray Süper Lig maçında sahada yabancı hakem düdük çalacak. Yönetim kurulu bu kararı alırken herkese eşit olma ve adalet duygusunu gözetiyor.
KAYNAK: NTV SPOR