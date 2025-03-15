Konyaspor - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor.

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Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş, bugün saat 20.30’da Konya Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

KONYASPOR 1-0 BEŞİKTAŞ (CANLI SKOR)

Ligde siyah-beyazlılar; bu haftaya kadar aldığı 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 44 puanla 4. sırada bulunuyordu.

Yeşil-beyazlılar ise şu ana dek 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyetle topladığı 28 puanla 14. sırada yer alıyordu.

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Konyaspor - Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Almanya Futbol Federasyonu'ndan Robert Schröder oldu.

Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Melih İbrahimoğlu, Yusuf, Aleksic, Tunahan, Melih Bostan.

Beşiktaş: Mert, Tayyip Talha, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa, Rashica, J. Mario, Immobile.