İsmail Saymaz'a yurt dışına çıkış yasağı: Pasaportuna el konuldu

Gazeteci İsmail Saymaz, yurt dışına çıkmak üzere bulunduğu havalimanında kendisi hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu öğrendiğini açıkladı. Saymaz'ın pasaportuna el konuldu.Abone ol
Yurt dışına çıkmak üzere havalimanına giden gazeteci İsmail Saymaz, kendisini hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu açıkladı.
'YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONDUĞUNU ÖĞRENDİM'
Pasaportuna el konulan Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla haftasonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu." ifadelerini kullandı.