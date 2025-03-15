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Başakşehir - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Başakşehir - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Fatih Tekke'nin göreve başlamasıyla birlikte yeni bir çıkış yakalamak isteyen Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor.

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Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

BAŞAKŞEHİR 0-1 TRABZONSPOR (CANLI SKOR)

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleşecek mücadelede Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını ise, Mehmet Emin Tuğral ve Ali Can Alp üstlenecek. 15 Mart 2025 (bugün) tarihinde gerçekleşecek maç, saat 20.30'da başlayacak.

Başakşehir - Trabzonspor maçını canlı izlemek isteyenler, beIN Sports 2 ekranlarından seyredebilecekler.

BAŞAKŞEHİR 11: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Yusuf, Umut, Crespo, Deniz, Piatek.

TRABZONSPOR 11: Uğurcan, Batagov, Hüseyin, Mustafa, Malheiro, Mendy, Lundstram, Ozan, Sikan, Visca, Banza.

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