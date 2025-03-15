İngiliz basını yazdı: Erdoğan, Türkiye’yi yeniden dünyanın merkezi yapıyor

İngiliz Daily Telegraph, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi yeniden dünyanın merkezi haline getirdiğini yazdı.

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ABD'nin Donald Trump döneminde, Ukrayna'ya yönelik değişen politikalar ve NATO'ya bakış açısındaki değişikliklerin, Avrupa'yı silahlanma yarışı içinde bırakırken, aynı zamanda Türkiye'nin stratejik rolünü daha belirgin hale getirdi.

ABD'ye olan güvenin azalması, insansız hava aracı (İHA) üreticisi olan Türkiye'ye olan yaklaşımı da dönüştürdü. Avrupa'daki siyasetçiler Türkiye'yi daha fazla övmeye başlarken, Ukrayna ile ilgili kritik zirvelere de Türkiye davet edilmeye başlandı. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Daily Telegraph, Türkiye'nin artan ilgisini ele alarak önemli bir analiz yayımladı.

"ERDOĞAN, TÜRKİYE'Yİ YENİDEN DÜNYANIN MERKEZİNE TAŞIYOR"

Adrian Blomfield'ın kaleme aldığı "Erdoğan mevcut karışıklığı Türkiye'yi yeniden dünyanın merkezine koymak için kullanıyor" başlıklı yazıda, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacı kadar Avrupa'nın da Türkiye'ye olan ihtiyacı vurgulandı. Gazete, Trump yönetiminin müttefikleri küçümsemesi, Ukrayna’ya sırtını dönmesi ve Rusya’ya daha yakınlaşmasının Türkiye ile Avrupa’yı yakınlaştıran bir faktör olduğunu belirtti.

"TÜRK ORDUSU, İNGİLİZ ORDUSUNDAN 5 KAT BÜYÜK"

Türkiye'nin bölgedeki stratejik önemine de dikkat çekilen yazıda, Karadeniz’den Akdeniz’e doğru geçişte kritik olan İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın Türkiye'nin kontrolünde olduğuna değinildi. Ayrıca, Türkiye'nin NATO'da ABD'den sonra en büyük ikinci orduya sahip olduğu ve 400 bin aktif personeliyle İngiltere'nin ordusundan beş kat daha büyük olduğu ifade edildi. Türkiye'nin yalnızca Avrupa'nın savunmasında değil, Ukrayna'da kurulabilecek bir barış gücünde de önemli bir rol oynayabileceği belirtildi.

"TÜRKİYE'NİN ASKERİ DENEYİMLERİ ÇOK YÜKSEK"

Gazete, Türkiye'nin savaş deneyimi ve askeri stratejileri hakkında da önemli noktalara değindi. Türk ordusunun Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ’daki operasyonları, Türkiye’yi Rusya'nın askeri stratejisini doğrudan deneyimleyen az sayıda ülke arasına sokuyor. Bu bağlamda, Türkiye'nin Ukrayna’daki savaşta önemli bir stratejik ortak olabileceği ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN AB VE RUSYA İLE YAKIN İLİŞKİLERİ

Daily Telegraph ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa ile yıllardır süren gerilimli ilişkilerine de dikkat çekti. Gazeteye göre, Erdoğan’ın Kremlin ile kurduğu yakın ilişkiler, Ukrayna ile Rusya arasında olası bir barış anlaşmasının Karadeniz'deki güç dengesini Rusya lehine değiştireceği korkusunu yaratıyor. Bu da Avrupa'daki liderlerin Türkiye'ye duyduğu ihtiyacı artırıyor.

Gazete, analistlerin görüşlerine de yer vererek, Ukrayna'nın savaşta büyük ölçüde zayıflaması durumunda Türkiye'nin Rusya’nın Karadeniz’deki etkisini artırma çabalarının karşısında durmak için daha fazla zorlanabileceğini ifade etti. Erdoğan’ın görev süresi 2028’de sona erse de, iktidarda kalmaya devam etmek için anayasada değişiklik yapmayı planladığı iddia edildi. Avrupa liderlerinin, Rusya ile kritik bir müttefiklik ilişkisini riske atmak istemeyecekleri ve buna karşı çıkamayacakları da yazıda yer alan bir diğer öngörüydü.