Arama motoru devinin yeni kararları ortalığı karıştırdı

Yapay zeka uygulamaları Google’ın etkisini azaltınca, şirket algoritmalarını değiştirdi ve haber sitelerinin gelirleri düştü. Hukukçular, "Rekabet Kurulu’na başvurulmalı" diyor.

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Her alanda hızla yayılan yapay zeka uygulamalarına karşı teknoloji şirketleri yeni pozisyonlar alıyor. Bunlardan birisi de arama motoru Google oldu. Google’ın ‘yapay zeka ile üretilen içerikleri engellemek’ iddiası ile yaptığı algoritma güncellemesi, internet siteleri tarafından ‘Tekelcilik’ olarak yorumlandı. Döviz kuru, saat, maç skoru gibi her bilgiyi internet sitelerinden alıp kendi arayüzünde tüketiciye sunan Google, bu yolla haber sitelerinin tıklanma sayılarını düşürdü.

İLK GERİ ADIM GELDİ

Son güncellemede birçok site haber aramalarında ön sayfalarda çıkmadığı gibi, bu durum haber sitelerinin ziyaretçi sayısını yüzde 90 oranında düşürdüğünden, tıklanmaya bağlı reklam gelirlerinde de düşüşe neden oldu. Birçok haber sitesi kapanma aşamasına geldi. Gazete ve internet siteleri, konuyla ilgili bir bildiri yayınlayarak Google’ı protesto etti. Bildirinin ardından Google, dün Türkiye’de bu uygulamasından geri adım attı. Dün yaptığı yeni bir güncelleme ile sistemi eski haline getirildi. Haber sitelerinin doğal tıklanmaları normal rakamlarına yeniden yaklaştı. Ancak bu değişikliklerin nasıl ilerleyeceği bilinmiyor.

‘ŞİKAYETE AÇIK BİR KONU’

Rekabet hukuku uzmanları, haber sitelerinin Rekabet Kurumu’na başvurması gerektiğini belirterek, “Kurum daha önce Google’a büyük cezalar kesti. Hatta son soruşturma sırasında bir haber sitesi avukatı bu sorunları dile getirdi. Ancak Google’ın avukatı ‘bu söyledikleriniz doğru ama bu soruşturmanın konusu değil’ dediği için konuyla ilgili bir aksiyon alınmadı. Siteler, birlikte Rekabet Kurumu’na başvurursa para cezasının yanı sıra uygulamayı durdurma yaptırımı bile alabilirler” diye konuştu.

GOOGLE DA KAN KAYBEDİYOR

Google, kullanıcı alışkanlıklarının değişmesiyle ilk kez ABD reklam pazarındaki payı yüzde 50’nin altına indi. Kullanıcılar, ürünlerini ‘google search’ yerine Amazon, TikTok, Instagram gibi uygulamalarda arıyor. Ayrıca tüketiciler, yapay zeka uygulamalarını ‘cevap motoru’ olarak kullanıyor. Soru sorup daha hızlı ve net yanıt alıyor. Bu da Google ekosistemini (trafiğini düşürüyor) bozuyor.

AB’DEN 8 MİLYAR EURO’LUK CEZA

Google’ın algoritmalarla tekel konumunu güçlendirip birçok şirketi zora sokması, Avrupa’yı harekete geçirdi. AB, Google’a 8 milyar Euro para cezası uyguladı. Almanya’da OpenWebSearch projesi başlatıldı. Ana hedef, Google’ın tekel gücünü engellemek, çeşitliliğin ve gerçek rekabetin kurulmasını sağlamak, küresel ağın yüzde 50’sini kapsamak, 185 dilde 3.1 milyar URL (bireysel alt sayfalar) için alternatif oluşturmak. AB’den 8.5 milyon Euro fon alan alan kurum üniversite hocaları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası ile bir konsorsiyum oluşturdu.

KAYNAK: SÖZCÜ