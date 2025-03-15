BIST 10.841
DOLAR 36,64
EURO 39,89
ALTIN 3.521,41
HABER /  MAGAZİN

Yıldız Tilbe Gazze'de 4 bin kişilik iftar yemeği verdi

Yıldız Tilbe Gazze'de 4 bin kişilik iftar yemeği verdi

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Ramazan ayında Gazze'de 4 bin kişilik iftar yemeği vererek Filistinlilere destek oldu.

Abone ol

Ateşkes anlaşmasının kurallarını ihlal eden İsrail, masum sivilleri mağdur edebilmek amacıyla şehre yardım tırı girişlerini engelliyor. Yiyecek ve temiz su bulmakta zorlanan Gazze halkına yardım eli Türkiye'den uzandı.

GAZZE'DE İFTAR YEMEĞİ VERDİ

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, bir dayanışma örneği göstererek Ramazan ayında Gazzeli Müslümanları unutmadı.

Daha önce de sık sık Filistin'e yönelik desteğini açık yüreklilikle dile getiren Tilbe, Gazze'nin üç farklı noktasında 4 bin kişilik iftar yemeği verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü sanatçının bu davranışı sosyal medyada gündem oldu.

Yemeğin dağıtım anlarına ait fotoğraflar ve videolar paylaşılırken, Yıldız Tilbe'nin bu duyarlı hareketi takipçilerinden takdir topladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Konyaspor - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)
Konyaspor - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)
Başakşehir - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)
Başakşehir - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)
İngiliz basını yazdı: Erdoğan, Türkiye’yi yeniden dünyanın merkezi yapıyor
İngiliz basını yazdı: Erdoğan, Türkiye’yi yeniden dünyanın merkezi yapıyor
Arama motoru devinin yeni kararları ortalığı karıştırdı
Arama motoru devinin yeni kararları ortalığı karıştırdı
İsmail Saymaz'a yurt dışına çıkış yasağı: Pasaportuna el konuldu
İsmail Saymaz'a yurt dışına çıkış yasağı: Pasaportuna el konuldu
Bakan Kurum Hatay’da depremzede ailenin yeni evine misafir oldu
Bakan Kurum Hatay’da depremzede ailenin yeni evine misafir oldu
TFF'nin derbiler için verdiği hakem kararı belli oldu
TFF'nin derbiler için verdiği hakem kararı belli oldu
Mourinho'nun Rangers maçı sonrası soyunma odası konuşması ortaya çıktı
Mourinho'nun Rangers maçı sonrası soyunma odası konuşması ortaya çıktı
Cevdet Yılmaz'dan "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" mesajı
Cevdet Yılmaz'dan "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" mesajı
Karabük'te "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 6 yıldır aranan kişi yakalandı
Karabük'te "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 6 yıldır aranan kişi yakalandı
İsrail'in Gazze'deki İHA saldırısında 3'ü gazeteci 9 kişi öldü
İsrail'in Gazze'deki İHA saldırısında 3'ü gazeteci 9 kişi öldü
Oyuncu Şinasi Yurtsever İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Şinasi Yurtsever İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı