Yıldız Tilbe Gazze'de 4 bin kişilik iftar yemeği verdi

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Ramazan ayında Gazze'de 4 bin kişilik iftar yemeği vererek Filistinlilere destek oldu.

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Ateşkes anlaşmasının kurallarını ihlal eden İsrail, masum sivilleri mağdur edebilmek amacıyla şehre yardım tırı girişlerini engelliyor. Yiyecek ve temiz su bulmakta zorlanan Gazze halkına yardım eli Türkiye'den uzandı.

GAZZE'DE İFTAR YEMEĞİ VERDİ

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, bir dayanışma örneği göstererek Ramazan ayında Gazzeli Müslümanları unutmadı.

Daha önce de sık sık Filistin'e yönelik desteğini açık yüreklilikle dile getiren Tilbe, Gazze'nin üç farklı noktasında 4 bin kişilik iftar yemeği verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü sanatçının bu davranışı sosyal medyada gündem oldu.

Yemeğin dağıtım anlarına ait fotoğraflar ve videolar paylaşılırken, Yıldız Tilbe'nin bu duyarlı hareketi takipçilerinden takdir topladı.