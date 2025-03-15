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Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de gündem oldu

Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de gündem oldu

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun performansı, Portekiz basınında gündem oldu.

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Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sezon başında gösterdiği performansla Portekizli taraftarların gözdesi olmuştu.

17. haftaya kadar tüm kulvarlarda oynadığı karşılaşmalarda yaptığı gol katkısıyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, kalan haftalarda gol yollarında düşüş yaşadı.

Milli futbolcunun gol katkısının düşmesi Portekiz basınında gündem oldu.

'HARRY POTTER' GÖNDERMESİ

A Bola'da yer alan haberde, Kerem Aktürkoğlu'nun bitiriciliğinde ciddi bir düşüş yaşandığı belirtildi. Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun "Harry Potter" lakabına gönderme yapılarak, "Sihirli değneğin tekrar çalışmasını ve büyünün tersine dönmesini istiyor" ifadeleri yer aldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı 32 karşılaşmada 11 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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