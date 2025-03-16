Server Yaşam Vakfı, Sosyal Yaşam Derneği ve İdeal Bilge İzcilik Spor Kulübü'nce, Ramazan'ın 15'inci gününde Büyük Çamlıca Camisi'nde çocuk şenliği düzenlendi.

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Camide teravih namazının kılınmasının ardından çocuklar için farklı etkinlikler ve aktiviteler gerçekleştirildi. Hacivat-Karagöz gösterisini, aileleriyle birlikte ilgiyle izleyen çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır ve balon dağıtıldı.

Server Yaşam Vakfı Gençlik Birimi Başkanı Dr. Muhammed Fatih Ertaş, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, Ramazan ayının şenlikle kutlanması gerektiğini söyledi.

Ertaş, burada çocuklara unutamayacakları bir atmosfer yaşattıklarını belirterek, "Bu şenlikleri iki yıldır düzenliyoruz. Bu yıl Büyük Çamlıca Camisi'ndeyiz. Bu şenliklere aileler çocuklarını getirmiyor, çocuklar ailelerini kolundan tutup getiriyor. Teravih namazından sonra aileler, çocuklarıyla beraber eğlenceli anlar geçiriyor." dedi.