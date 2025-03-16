ABD ve İngiltere Yemen'e bomba yağdırdı ölü ve yaralı sayısı arttı

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e dünden bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 24'e yükselirken, en az 23 kişi de yaralandı.

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Husilerin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ABD'nin Sada kentinin kuzeyindeki Kahza bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk, 1'i kadın 10 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

SABA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde de ABD uçaklarının Sada'nın Sakayn ilçesinde sivilleri hedef alması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e dünden bu yana düzenlediği saldırılarda da ölenlerin sayısı 24'e yükselirken, en az 23 kişi de yaralandı.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

İran, Trump'ın tehdidine "İsrail'e desteği sonlandırın, Yemen halkını öldürmeyi bırakın" diye yanıt verdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesini tehdit ederek Yemen'deki Husilere desteği sona erdirmesini isteyen ABD Başkanı Donald Trump'a "İsrail soykırımına ve terörizmine desteği sonlandırın. Yemenli insanların öldürülmesini durdurun." diyerek yanıt verdi.

Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "ABD hükümetinin İran dış politikasını dikte etme yetkisi veya görevi yoktur. O dönem 1979'da sona erdi. Biden geçen yıl, benzeri görülmemiş şekilde 23 milyar doları soykırımcı rejime (İsrail) vermesi için kandırıldı. 60 binden fazla Filistinli öldürüldü ve dünya tamamen ABD'yi sorumlu tutuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Abbas Erakçi, ülkesini tehdit ederek Yemen'deki Husilere desteği sona erdirmesini isteyen ABD'ye, "İsrail soykırımına ve terörizmine desteği sonlandırın. Yemen halkını öldürmekten vazgeçin." ifadeleriyle karşılık verdi.