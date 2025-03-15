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Çağdaş Atan istifa sinyali verdi

Çağdaş Atan istifa sinyali verdi

Başakşehir'de Çağdaş Atan istifa sinyali verdi. Atan maçın ardından, "Bir karar almamız gerekiyor. Yönetimimizle toplantı talep ettim. Bakalım, göreceğiz." dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Başakişehir sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.

Çağdaş Atan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu kaçıncı böyle maç"

"Bu akşam söyleyebileceğim tek şey şu; eğer varsa öyle bir şey futbolun tanrılarının bizi terk ettiğini düşünüyorum. Bu kaçıncı böyle maç. Kaçıncı oyunu domine ediş şeklimiz, girdiğimiz pozisyonlar, topu içeri sokamayışımız, kolay cezalandırılışımız...."

"Yönetimimizle toplantı talep ettim"

"Bu kadar çalışmaya, bu kadar oyuna... 10 kişi bile çok iyi oynadık. İlk yarı 3-0 önde girmek gerekirken 1-0 geride girdik. Oyuncularıma devrede ilk yarıda yaptıklarımızı aynen devam etmelerini istedik. İkinci yarı muazzam başladık. Baskıda kazandığımız top ofsayt gerekçesiyle gol iptali, oyunu tekrar istememiz, pozisyonlar, penaltı... Penaltıyı atsak tamamen ivmeyi arkamıza alacağız ve maçı koparacak hale geleceğiz. Bunu da öngörüyorduk. Maalesef topu içeri sokamadık. Kolay cezalandırıldık. Bu oyuna çok yazık oldu. Bazen ne yaparsanız yapın olmaz. Biz de böyle bir dönemden geçiyoruz. Bir karar almamız gerekiyor. Şimdi yönetimimizle toplantı talep ettim. Bakalım göreceğiz."

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