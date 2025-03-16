ABD'yi fırtına vurdu: Ölü sayısı 33’e yükseldi

ABD’nin ortabatı ve güney eyaletlerindeki şiddetli fırtınalarda can kaybı 33’e yükseldi.

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ABD’nin ortabatı ve güney eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtınalar, büyük yıkıma yol açtı. Yetkililerin yaptığı son açıklamalara göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükseldi. Fırtına ve kasırgalar nedeniyle binlerce kişi evsiz kaldı, altyapı zarar gördü ve acil durum ekipleri bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

EN FAZLA CAN KAYBI MİSSOURİ VE KANSAS’TA

Fırtınaların en çok etkilediği eyaletler arasında Missouri, Kansas, Mississippi, Oklahoma, Texas ve Alabama bulunuyor. Eyalet yetkilileri, Missouri'de 12, Kansas'ta 8, Mississippi'de 6, Arkansas ve Texas'ta 3’er, Oklahoma’da ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer, en az 29 kişinin yaralandığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtti. Hastanelere kaldırılan yaralılar için bölgedeki sağlık ekipleri seferber olurken, fırtınadan etkilenen bölgelerde elektrik kesintileri ve altyapı hasarları nedeniyle büyük sıkıntılar yaşanıyor.

EVLER, İŞ YERLERİ VE ALTYAPI ZARAR GÖRDÜ

Şiddetli fırtına ve kasırga, özellikle Mississippi ve Alabama eyaletlerinde büyük yıkıma neden oldu. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi ve birçok bina ağır hasar aldı. Fırtına nedeniyle:

METEOROLOJİ YETKİLİLERİNDEN YENİ UYARILAR

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Mississippi ve Alabama'da kasırga riskinin devam ettiğini ve hafta sonu boyunca şiddetli rüzgarların süreceğini açıkladı. Ani sellerin meydana gelebileceği konusunda da uyarılar yapıldı.

Meteoroloji uzmanları, bu tür hava olaylarının iklim değişikliğiyle bağlantılı olarak son yıllarda daha sık ve şiddetli hale geldiğini belirterek, bölgedeki yerel yönetimlerin ve halkın önlemlerini artırması gerektiğini vurguladı.