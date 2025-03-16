Yalancı bahar bitti, kış geri dönüyor! Bu ilerde kar kapıda

Bugün güneşin tadını çıkaranlar dikkat! Mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıcaklıklar, birkaç gün içinde yerini ani bir soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Hava sıcaklığının bir anda 15 dereceye yakın düşmesi beklenirken, mont ve kabanları yeniden hazırlamak gerekecek. İşte Meteoroloji'ye göre 16 Mart Pazar hava durumu...

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Türkiye son günlerde adeta baharı değil, yazı yaşıyor. Son günlerde "Yaz geldi" hissi veren hava koşulları, önümüzdeki hafta birkaç gün içinde yerini soğuk, yağışlı ve sert rüzgarlı bir havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanları, ani hava değişimleri nedeniyle hastalık riskine karşı da vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor. İstanbul'da yeniden kar yağabilir. İşte uzmanlara göre gün gün haritalı tahminler...

MEVSİM NORMALLERİNİN 15 DERECE ÜZERİNE ÇIKTI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, dün birçok kentte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin tam 10 ila 15 derece üzerinde ölçüldü. Türkiye genelinde 35 ilde sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkarken, Adana'nın Yüreğir ilçesinde termometreler 34,6 dereceyi gösterdi. İlkbaharın ortasında gelen bu sıra dışı sıcaklıklar, "Yaz erken mi geldi?" sorusunu akıllara getirirken, uzmanlar ani soğumaya dikkat çekti.

SICAK BİR PAZAR GÜNÜ YAŞANACAK

Meteoroloji yetkililerine göre, sıcaklıklar bugün de etkisini sürdürecek ve mevsim normallerinin 10 ila 18 derece üzerinde seyredecek. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde güneyli rüzgarların zaman zaman hızını artırarak 40-60 km/sa'e kadar çıkması bekleniyor. İç Anadolu’nun kuzey ve batısında da gün içinde yer yer kuvvetli rüzgarlar görülebilir.

HAVA SICAKLIĞI 15 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Ancak önümüzdeki hafta hava hızla değişecek. 18 Mart Salı gününden itibaren, Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 10 ila 15 derece birden düşeceği ve bazı bölgelerde mevsim normallerinin bile altına ineceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu ani değişimle birlikte kısa sürede adeta kışa dönecek hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

İSTANBUL'DA MART AYINDA KAR YAĞACAK MI?

AKOM, İstanbul’da beklenen ani sıcaklık düşüşü nedeniyle vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, 19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günü kentte özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunduğu belirtildi. Yetkililer, hava sıcaklıklarındaki ani düşüşle birlikte olası kar yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

16 MART PAZAR HAVA DURUMU UYARILARI

Şu an için ülke genelinde yağış beklenmezken, yurdun doğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları devam ediyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi halen sürüyor. Özellikle kar erimelerine bağlı heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi riskler de göz ardı edilmemeli.

BATIDA DENİZ KIYILARINDA RÜZGAR GÖRÜLEBİLİR

Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de etkili olacak kuvvetli rüzgarlar, özellikle çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi tehlikeleri beraberinde getirebilir.

Öte yandan, ülke genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Trakya’da ise çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Pus ve sis olayları da iç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde sürüyor.

İLLERE GÖRE HAVA SICAKLIKLARI

İstanbul 24°C, Bursa 31°C, İzmir 28°C, Adana 30°C, Antalya 26°C,

Ankara 27°C, Eskişehir 26°C, Diyarbakır 27°C, Gaziantep 29°C,

Doğu Anadolu’da ise daha serin: Erzurum 17°C, Van 11°C

BÖLGELERE GÖRE PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve az bulutlu, Trakya akşam çok bulutlu. Sıcaklık 24-31°C arasında.

Ege: Az bulutlu ve açık. İç kesimlerde sabah saatlerinde pus ve sis. Sıcaklık 24-30°C.

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde sabah ve gece pus, sis. Sıcaklık 26-30°C.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Sabah pus ve sis. Sıcaklık 26-28°C.

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. Sabah pus ve sis. Sıcaklık 26-30°C.



Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece pus, sis. İç kesimlerde çığ tehlikesi. Sıcaklık 24-30°C.

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah pus, sis, buzlanma. Yükseklerde çığ tehlikesi. Sıcaklık 11-25°C.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece pus, sis. Sıcaklık 26-29°C.