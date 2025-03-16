Vatandaşın kimi istediği belli oldu! İmamoğlu'na anket şoku

CHP'deki ön seçimde tek başına cumhurbaşkanı aday adayı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu turuna çıkmaya başladı. Son olarak memleketi Trabzon'da miting düzenleyen İmamoğlu'nun anketlerdeki son durumu ise merak konusu oldu. Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş ise GENAR'ın yatığı son anketi TGRT Haber ekranlarında paylaştı. Ankette ise vatandaşın tercihi dikkat çekti.

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim öncesinde tek aday olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tartışmalar devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın da ön seçime karşı oluşu İmamoğlu'nun halk nezlinde karşılığını da sorgulatır duruma getirdi.

Yaşanan tüm bu gelişmeler TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında tartışıldı. Programda konuşan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, kritik değerlendirmelerde bulundu.

"Vatandaş CHP'yi sorgulamaya başladı"

Aktaş, CHP'nin son dönemde yerel seçimlerdeki oy oranının genel seçimlere de yansımaya başladığını belirterek, "CHP'nin oyları yüzde 34'e kadar çıktı. Seçmen, CHP'yi iktidara yakın görüp bunu sorgulamaya başladı. Ancak son gelişmeler, partinin gelecekte iktidar olma niyetinde olmadığı izlenimini verdi" dedi.

Altılı masa tartışmalarını yeniden canlandırdı

Aktaş, ön seçim sisteminin CHP içindeki etkisini de değerlendirerek, "Bir parti, kendi adayını belirleyemez mi? Fakat çıkan tablo, altılı masa tartışmalarını yeniden canlandırdı" ifadelerini kullandı.

İhsan Aktaş'ın değerlendirmeleri şu şekilde:

"CHP'nin geleneğinde alışılmışın dışında bir duruma rastlıyoruz. Yerel seçimde aldığı oya yakın genel seçimde de oy almaya başladığını gözlemliyoruz. CHP'nin oyu yüzde 34'lere kadar çıktı. Vatandaş CHP'ye baktı ve iktidar olur mu diye sorguladı. Son gelişmeler gördü ve CHP'nin gelecekte iktidar olmak gibi düşüncesi olmadığını farkına vardı. Bir parti oturup da kendi adayını belirleyemez mi? Bir aday çıkarabilirlerdi. İki defa seçme sorduk.

Genar Türkiye Raporu Şubat 2025 sayısında seçmenlere “CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı?” sorusuna cevap %36,7’si Mansur Yavaş'ı seçiyor. İmamoğlu 27,1 oluyor. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da oyu ortaya çıkıyor. Altılı masadaki durumun aynısına geldik. Bir yönüyle altılı masa tartışması yeniden başladı."