Ticaret Bakanlığı duyurdu! 8,1 milyar TL'lik operasyon

Ticaret Bakanlığı, Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam değeri 200 milyon doları aşan kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirdiğini açıkladı.

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Ticaret Bakanlığı, yeni yılın ilk iki ayına ilişkin kaçak olarak ele geçirilen ürünler hakkında bir açıklama yaptı. Yakalananlar arasında 400 kilo değerli maden, 6,3 ton uyuşturucu madde ve 326 lüks araç bulunurken, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artış gösterdiği belirtildi.

8,1 MİLYAR TL'LİK OPERASYON

Bakanlığın açıklaması şu ifadeler kullanıldı:

Gümrük Muhafaza birimlerince, 2025 yılı ilk iki ay Ocak-Şubat itibariyle yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık %63 artışla 8,1 milyar Türk Lirası değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.

6,3 TON UYUŞTURUCU MADDE

Ekiplerin gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar sonucunda; 6,3 ton uyuşturucu madde, 31 ton tütün ve tütün mamulü, 400 kilo değerli maden, 326 adet lüks araç başta olmak üzere, canlı hayvandan elektronik eşyaya, tarihi eserden, tibbi malzemeye çok geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildi.