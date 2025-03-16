Özel'den Demirtaş'a teşekkür: Özgürlüğüne kavuşmalı

CHP lideri Özgür Özel, Selahattin Demirtaş’a Kürtlere devlet sahipliği önerisini desteklediği için teşekkür etti. Özel, Demirtaş’ın barış ve huzura katkısının önemli olduğunu vurgulayarak, AİHM kararına dayanarak yeniden yargılanmasını ve serbest bırakılmasını talep etti.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “Korkma, Barış” başlıklı yazısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, Demirtaş’ın yazısındaki demokrasi vurgusuna dikkat çekerek, “Türkiye’de huzur ve barışa büyük ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

Özel, Demirtaş’ın yazısını büyük bir memnuniyetle okuduğunu belirtti. Yazının içeriğindeki mesajları önemli bulduğunu dile getiren Özel, özellikle şu ifadelerin altını çizdi:

“Türkiye Cumhuriyeti devleti hepimizin devletidir. Bu anlamda Cumhuriyeti demokratikleştirme görevi de hepimizindir. Kaybettiğimiz tüm evlatlarımızın, şehit ve gazilerimizin hatıralarına bağlı kalarak birlikte kazanalım.”

Özel, Demirtaş’ın bu ifadelerinin CHP’nin yıllardır savunduğu demokratikleşme vizyonuyla örtüştüğünü vurgulayarak, şunları söyledi:

“Biz yıllardır tutarlı bir şekilde ‘Kürtlere tam olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sahibi olmayı teklif ediyorum, bu devlet benim de devletimdir diyecekleri bir Türkiye teklif ediyorum’ ifadesiyle demokratikleşme vizyonumuzu ortaya koyuyoruz. Bu vizyona verdiği destek için Demirtaş’a teşekkür ediyorum.”

Özel, Türkiye’de barış ve huzura büyük bir ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, demokratikleşmenin ve hakların genişletilmesinin ülkenin istikrarı açısından kritik olduğunu ifade etti. Özel, şunları söyledi:

“CHP olarak ülkemizin tüm sorunlarının çözümünü demokratikleşmede görüyoruz. Türkiye’nin farklı kesimlerinin eşit yurttaşlık temelinde bir araya gelmesi, devletin tüm vatandaşlarına eşit mesafede yaklaşması için çalışıyoruz.”

Özel'den Demirtaş’ın özgürlüğü için çağrı

Cumhuriyet'in haberine göre; Özel, Demirtaş’ın özgürlüğüne kavuşması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Demirtaş’ın bölgede istikrara ve ülkemizde demokratikleşmeye katkıları için yeni bir başlangıç olacağı inancındayım.”

Özel, Türkiye’deki siyasi davalarla ilgili adil yargılama sürecinin önemine dikkat çekerken, hukukun herkes için eşit uygulanması gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye’de demokratikleşme sürecine verdiği önemin altını çizerken, Türkiye’nin hukukun üstünlüğüne, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesine ve toplumsal barışın sağlanmasına odaklanması gerektiğini söyledi.