Bağkur prim borçları için yeni umut! Hükümetin planı belli oldu

Hükümet tarafından 18 maddelik bir torba kanun Meclis’e sunuldu ve hızla görüşülmeye başlandı. Torba kanun, memurların özlük haklarının iyileştirilmesi ve çeşitli vergi indirimleri gibi düzenlemeler içerirken tüm emekli ve çalışanları da ilgilendiren gelişmeleri barındırıyor. Borç yapılandırma ve affına yönelik yeni bir düzenleme için yüksek faiz oranlarına dikkat çeken SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2025 yılını işaret etti.

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Hükümet, 18 maddelik bir torba kanunu Meclis'e sundu. Kanunda memurların özlük hakları, devlet havalimanları çalışanlarına prim, serbest muhasebecilere yönelik yaptırımlar ve engelliler ile vergi indirimleri gibi düzenlemeler de yer alıyor. Bağ-Kur mağdurları ve esnaf-sanatkârların borçlarının yapılandırılması da torba kanunda yer alan konular arasında. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, son gelişmeleri aktardı.

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Hükümet, 18 maddelik bir torba kanunu Meclis’e sundu ve hızla görüşmelere başladı. Bu torba kanunun en önemli maddelerinden biri, tüm emeklileri ilgilendiren düzenlemeleri içeriyor.

En düşük emekli maaşı tartışmaların odağında yer aldı. Ancak en düşük maaş 15.000 TL seviyesine çıkarılmadı. Muhalefet, en azından bu maaşın asgari ücret seviyesine eşitlenmesi gerektiğini belirtirken, böyle bir düzenleme gündeme alınmadı. Emeklilere seyyanen zam yapılması gerektiğini savunanlar olsa da, şu an için bu konuda bir adım atılmıyor. Torba kanunda, merkezi denetim elemanları, kontrolörler ve uzmanlar gibi kariyer meslek gruplarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik talepler yer alıyor. Ancak bu düzenlemelerin kanunda kalıcı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Hükümet, daha önce yerel seçimler ve asgari ücret düzenlemeleri nedeniyle bu konuyu ertelemişti. Öte yandan, diğer memur gruplarının da benzer taleplerde bulunması nedeniyle bu düzenlemenin çıkması beklenmiyor.

Vergi indirimleri

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Çalışanları: Prim verilmesine yönelik düzenleme torba kanunda yer alıyor ve Meclis’ten geçmesi bekleniyor.

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler: Belgelerini kullandıran muhasebecilere yönelik daha sert yaptırımlar getiren düzenlemeler konuşuluyor.

Engelliler ve Vergi İndirimleri: Anayasa Mahkemesi’ne taşınan engellilerle ilgili düzenlemelerde henüz net bir gelişme yok. Sürecin takip ediliyor. İlerleyen günlerde yeni düzenlemeler gündeme gelebilir.

BAĞ-KUR mağdurlarına müjde

Bağ-Kur mağdurları ve esnaf-sanatkârların borçlarının yapılandırılması da torba kanunda yer alan konular arasında. Hükümet, enflasyon oranlarını dikkate alarak, faizler düştüğünde borç yapılandırma ve affına yönelik yeni bir düzenleme getirme ihtimalini değerlendiriyor.

Hükümet yüksek faiz ortamını izliyor

Şu an yüksek faiz oranları nedeniyle bu düzenleme ertelenirken, yıl içinde yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Meclis’te tartışmalar devam ederken, torba kanunun içeriğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanması muhtemel."