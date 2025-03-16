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Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışına çıkarılabilecek nakit limiti arttı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışına çıkarılabilecek nakit limiti arttı

Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışına çıkarılabilecek nakit limit 25 bin TL'den 185 bin TL'ye yükseltildi.

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Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışına efektif olarak serbestçe çıkarılabilecek nakit tutarı artırıldı. Önceden 25 bin TL olarak belirlenen üst limit, döviz kurundaki artış ve suç gelirlerinin aklanması ile terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuat hükümleri dikkate alınarak 185 bin TL’ye yükseltildi. Karar, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN KREDİLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, yurt içinden sağlanan döviz ve kıymetli maden kredilerinde yeni düzenlemeler getirildi. Buna göre:

Kredi kullanan şirketlerin grup şirketleri veya pay sahipleri artık döviz cinsinden teminat gösterebilecek.
Bu düzenleme, kredi kullanımındaki teminat esnekliğini artırarak finansman süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

KIYMETLİ MADEN ALIM SATIMINA YENİ KAMBİYO DÜZENLEMESİ

Kıymetli maden ve döviz işlemlerine ilişkin düzenlemeler de yenilendi. Özellikle, fiziki teslimat yapılmaksızın gerçekleştirilen kıymetli maden alım satım işlemleri, kambiyo işlemi olarak kabul edildi.

Bu düzenleme ile:

Kıymetli madenlerin kambiyo mevzuatındaki yeri netleştirilmiş oldu.
Kıymetli maden depo hesaplarında yapılan işlemler, kambiyo işlemi olarak değerlendirilecek.
Fiziki teslimat olmaksızın yapılan kıymetli maden işlemleri, dövizle belirlenen bir tutar olarak kabul edilecek.

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