Şişli'de kanlı pusu: Yeğeni tarafından öldürüldü

İstanbul'un Şişli ilçesinde 52 yaşındaki Taştan Karaca, sokak ortasında 8 el ateş edilerek öldürüldü. Saldırganın, Karaca'nın 20 yaşındaki yeğeni olduğu ortaya çıktı.

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İstanbul'da silahla vurularak yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirirken, cinayet zanlısı olan yeğeninin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Şişli ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir rezidanstaki daireye tadilat amacıyla gelen Taştan Karaca (52), malzeme almak için sokakta park halindeki aracının yanına gitti.

Bu sırada kendisini dışarıda bekleyen bir şüpheli, Karaca'ya silahla 8 el ateş etti. Karaca saldırıda ağır yaralanırken, şüpheli geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Karaca, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetle ilgili araştırma yaparak çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlının Karaca'nın yeğeni C.K (20) olduğunu tespit etti.

Emniyette 3 suç kaydı olduğu anlaşılan cinayet zanlısının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, şüphelinin merdivenlerden indiğini gördüğü Karaca'ya doğru gittiği ve sonrasında motosikletine doğru yürüdüğü anlar çevredeki bir apartmana ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.