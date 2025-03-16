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Evliya Çelebi'nin Medine ve Mekke bölümleri, TRT 2'de izleyiciyle buluşacak

Evliya Çelebi'nin Medine ve Mekke bölümleri, TRT 2'de izleyiciyle buluşacak

Evliya Çelebi'nin 17. yüzyıldaki seyahatlerinin detaylı şekilde anlatıldığı "Evliya Çelebi" programının Mekke ve Medine bölümleri, TRT 2'de yayınlanacak.

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TRT'den yapılan açıklamaya göre, Evliya Çelebi'nin özel hatıralarını ve gözlemlerini izleyiciyle buluşturan programın "Medine" bölümü bu akşam saat 19.30'da seyircilerle buluşacak.

Çelebi'nin hayalini kurduğu, ömrü boyunca Hz. Muhammed'in Ravza-i Mutahharasına yüz sürmek için yıllarca beklediği, rüyasında Peygamberden şefaat ve seyahat izni alarak başladığı kutsal yolculuk ekrana gelecek.

İzleyicileri Medine'nin tarihi ve kültürel mirasına keşfe çıkaracak programda, Kuba Camii, Kıbleteyn Camii ve Cennetül Baki Kabristanı gibi kutsal mekanların yanı sıra Uhud Dağı'ndaki tarihi izler de yer alıyor.

Programda, ayrıca Evliya Çelebi'nin "Medine'de Resulullah'ın metfun bulunduğu 'Hücre-i Saadet' yeryüzünün her noktasından daha üstün ve şerefli sayılmıştır." sözleri ışığında, Medine'nin ruhu aktarılıyor.

Mekke bölümü 23 Mart'ta yayınlanacak

Programın haftaya pazar günü yayınlanacak Mekke bölümü de Evliya Çelebi'nin Mekke'deki gözlemleri, Kabe etrafında yapılan tavaftan saya ve Arafat'a yapılan hac yolculuğuna kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Mekke'nin manevi atmosferi ve hacın tarihi öneminin vurgulandığı programda, Evliya Çelebi'nin Kabe'nin etrafındaki tavafı ve Arafat Dağı'ndaki hac ibadetini nasıl tanımladığı izleyicilere anlatılıyor. Mekke'deki tarihi mekanlar, Nur Dağı ve Hira Mağarası gibi önemli ziyaret yerlerinde yapılan özel çekimler de seyircinin dikkatine sunuluyor.

Medine ve Mekke'deki tarihi mekanların yanı sıra bu bölümlerde Evliya Çelebi'nin anlatımlarıyla Al-Ula bölgesindeki Medain Salih ve Salih Peygamber'in mucizesinin izleri de yer alıyor. Bu nadir çekimler izleyicilere bölgenin sadece tarihi değil doğal güzelliklerini de aktarıyor.

Seyahate ve keşfe olan tutkusuyla 17. yüzyılda dünyayı dolaşan Evliya Çelebi'nin gözünden şehirlerin geçmişini ve kültürel mirasını gözler önüne seren program, her pazar saat 19.30'da TRT 2'de ekrana gelecek.

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